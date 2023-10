En inscrivant un triplé ce vendredi soir en demi-finale de Coupe du monde face à l'Argentine, le Néo-Zélandais égale le record du nombre d'essais inscrits en une édition.

Collectivement et individuellement, les Néo-Zélandais ont largement dominé la rencontre face à l'Argentine pour se qualifier ainsi en finale de cette Coupe du monde. Si on a vu des Mark Tele'a ou Ardie Savea surnager, Will Jordan s'est illustré avec trois essais. Les deux premiers en concluant parfaitement des temps forts néo-zélandais, et le troisième grâce à une percée plein champ et un superbe coup de pied pour lui-même.

Au-delà d'asseoir la supériorité black au tableau d'affichage, l'ailier des Crusaders a aussi soigné ses statistiques. Il avait déjà marqué cinq essais dans ce Mondial, ce qui porte son total à huit réalisations. Et ça n'est pas banal, puisqu'il égale le record du nombre d'essais marqués en une seule édition. Il rejoint le cercle "VIP" formé par Jonah Lomu (1999), Bryan Habana (2007) et Julian Savea (2015).

Et quand on pense à la dernière action de la Nouvelle-Zélande, avec Richie Mo'unga qui oublie son coéquipier sur l'aile malgré le surnombre (80e), on se dit que Jordan peut nourrir des regrets... Mais il aura encore une chance de rentrer dans l'histoire, samedi prochain en finale.