Wayne Barnes sera l'arbitre de la finale de la Coupe du monde entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. À 44 ans, l'Anglais officiera pour la première fois dans le match le plus prestigieux du Mondial.

Wayne Barnes récompensé ! Présenté comme la tête d'affiche des arbitres internationaux depuis de nombreuses années, l'Anglais de 44 ans n'avait jamais officié lors d'une finale de la Coupe du monde. Après ce samedi soir, ce sera finalement chose faite. Pour son 111e test-match au niveau international, Wayne Barnes aura l'honneur d'être au sifflet de Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud qui décernera le quatrième trophée Webb Ellis au vainqueur de la rencontre.

Hasard de l'histoire, il n'est que le deuxième anglais à diriger une finale de Coupe du monde, mais tout comme son homologue Ed Morrison, ce sera lors d'un duel entre les All Blacks et les Springboks. À l'occasion de cette partie, Wayne Barnes entrera dans le cercle restreint des arbitres ayant officié dans le dernier match de la compétition, avec notamment l'Australien Kerry Fitzgerald qui avait ouvert le bal en 1987, le Sud-Africain Andre Watson qui est le seul à avoir pris part à deux reprises à cet évènement en 1999 et 2003 ou encore le Français Jérôme Garcès lors de la dernière édition.

Un match de tous les records

En officiant lors de cette rencontre, Wayne Barnes va battre de nombreux records. Il deviendra le premier officiel à prendre part à 27 rencontres différentes à une Coupe du monde, un chiffre encore jamais atteint dans l'histoire. L'Anglais sera aussi au sifflet pour la sixième fois lors d'une même compétition, égalant son record de 2019 où Wayne Barnes avait notamment dirigé la petite finale entre le pays de Galles et la Nouvelle-Zélande, remportée par ces derniers.

Suite à sa nomination pour la rencontre, Joël Jutge, le responsable des officiels de match à World Rugby, a tenu à encenser l'arbitre anglais : "Wayne Barnes incarne la passion, le professionnalisme et la dévotion qui animent cette superbe équipe d’officiels de match de cette Coupe du monde de rugby."