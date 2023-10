Ce samedi au Stade de France, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud s'affronteront dans la 10ème finale de l'histoire de la Coupe du monde de rugby. Si une équipe est sacrée -et deviendra la seule avec quatre titres-, des joueurs pourraient eux aussi entrer dans la légende du rugby mondial.

Que serait la grande légende du sport sans les records qui la font ! À l’occasion de cette 10ème finale de la Coupe du monde qui verra s’affronter deux nations légendaires du rugby, l’histoire du rugby s’écrira encore un peu plus au Stade de France (Saint-Denis). Au-delà d’un match qui restera dans les mémoires quoi qu’il advienne, divers records tomberont ou pourraient tomber pendant Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud.

Les champions des champions

En s’imposant sur l’autre, la nation vainqueur se donnera le droit de surpasser l’ennemi au rang des champions, pour au minimum quatre ans. En effet, la sélection qui l’emportera aura son nom gravé sur le trophée une quatrième fois, une de plus que son adversaire. À égalité avec trois sacres pour l’instant, les deux nations du Sud sont dos à dos. L’ultime rencontre dans l’enceinte dionysienne déterminera qui de la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud prendra une longueur d’avance. Et quelle longueur.

Pollard, placé dans les légendes

Il n’était pas là au début du Mondial, amoindri par une blessure au mollet. De retour contre les Tonga en poule, donc, il est ensuite entré en jeu deux fois en quart et en demie. Avec 21 points dans ce Mondial (8 face aux Tonga et à l’Angleterre et 5 face à la France) il se rapproche à grands pas du podium des meilleurs réalisateurs de l’histoire de la Coupe du monde. Au total, il a inscrit 183 points sous le maillot des Springboks. Si les deux premiers Jonny Wilkinson (277) et Gavin Hastings (227) sont tranquilles, le troisième Michael Lynagh (195) et le quatrième Dan Carter (191) peuvent trembler. Si l’ouvreur sud-africain inscrit 13 points contre la Nouvelle-Zélande, il entrera sur le podium. Soirée historique vous dites ?

Handré Pollard peut croire à une place dans le podium des meilleurs réalisateurs de l'histoire de la Coupe du monde

Will "Air" Jordan pour les survoler tous

Voilà un autre record de taille qui pourrait tomber dans la nuit francilienne ce samedi soir. S’il venait à inscrire un nouvel essai dans la compétition, l’incroyable Will Jordan deviendrait le meilleur marqueur d’essais sur une édition avec 9 essais (ou plus si le sort lui sourit). Ayant déjà égalé Julian Savea (2015), Bryan Habana (2007) ou encore l’éternel Jonah Lomu (1999) avec 8 réalisations, il frapperait de son sceau la légende du rugby mondial à seulement 25 ans.

Will Jordan a déjà inscrit 8 essais lors de la Coupe du monde 2023

Whitelock, un peu plus monstre sacré

C’est probablement le plus beau de tous les records possibles (parce que collectif) et c’est la raison pour laquelle on le garde pour la fin. Si la Nouvelle-Zélande l'emporte, le deuxième ligne Sam Whitelock deviendrait alors le seul joueur de l’histoire du rugby à compter trois Coupes du monde dans son armoire à trophée. Après 2011 (23 ans) et 2015 (27 ans), il se peut que 2023 soit une année panthéonesque encore un peu plus pour l’homme aux 152 sélections (et sans doute 153 samedi).