À quelques heures de la reprise du Top 14, Brice Dulin s'est longuement confié sur sa non-sélection à la Coupe du monde. L'arrière rochelais dit ne pas avoir de regrets et comprend les choix de Fabien Galthié.

Brice Dulin est prêt à relancer sa saison. L'arrière rochelais a évacué la déception de sa non-participation à la Coupe du monde avec le XV de France. Capitaine lors du premier match de préparation des Bleus en Écosse, Brice Dulin a finalement été écarté au profit de Melvyn Jaminet. Le profil buteur du Toulousain a pesé en faveur de l'ancien catalan. À quelques heures d'affronter Castres en Top 14 (dimanche, 18h10), le numéro 15 des Maritimes affirme ne pas avoir de regrets mais concède tout de même une déception légitime.

"Ce n’est pas facile à vivre mais ça fait partie du jeu. Le fait d’avoir eu l’opportunité de jouer en club dans la foulée m’a permis de basculer et de me focaliser sur autre chose. Le plus dur a été de regarder tous ces matchs dans le canapé alors que, potentiellement, il y avait l’opportunité d’y être. C’est comme ça… Aujourd’hui, la déception est la même pour tout le monde : c’est que le XV de France se soit arrêté aussi tôt alors qu’il en avait encore sous la pédale. Il faut espérer que ça serve pour le futur".

De retour à la compétition après deux mois de pause, Brice Dulin veut maintenant amener La Rochelle vers de nouveaux titres. "Il y a un beau défi à relever en club : maintenir La Rochelle le plus haut possible. Ça passera déjà par une saison sereine et une qualification en phases finales. On sait à quel point c’est dur".