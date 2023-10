Ben Youngs disputera le dernier match de sa carrière internationale lors de la petite finale entre l'Angleterre et l'Argentine (21h). En avant-match, il a eu un mot sur un joueurs qui a marqué sa jeunesse, Dimitri Yachvili.

Forever Youngs ! Âgé de 34 ans, le demi de mêlée Ben Youngs disputera sa dernière rencontre internationale sous le maillot du XV de la Rose lors de la petite finale entre l'Angleterre et l'Argentine. Cela sera sa 129e cape, ce qui fait de lui le joueur le plus capé de l'histoire du XV de la Rose. Après treize années de bons et loyaux services en sélection, le demi de mêlée se concentrera sur son club des Leicester Tigers.

Avant son dernier tour de piste, il s'est présenté face à la presse et a évoqué quelques souvenirs de ses années internationales, notamment les objets qu'il garde chez lui de cette période. Et un des maillots préférés qu'il a échangé a été porté par un joueur français : "Il faudrait que je regarde. J’ai échangé pas mal de maillots qui ont une grande valeur sentimentale pour moi, comme celui de Dimitri Yachvili que j’admirais petit et que j’ai pu affronter quand on a joué la France en 2011. Aaron Smith, (Antoine) Dupont, (Conor) Murray. C’était une belle aventure. Je vais pouvoir décorer mon bureau avec style." Le principal intéressé appréciera !