Dans l'ombre de la finale de cette Coupe du monde, se jouera ce que l'on appelle la "petite finale". Anglais et Argentins s'affronteront donc pour une médaille de bronze. Si c'est un XV de la Rose un brin remanié qui s'avance sur la pelouse du Stade de France, les Pumas, eux, parlent du "match le plus important de l'année".

Entre une équipe en déclin à l'aube de cette Coupe du monde et une autre qui était parvenue à faire ses preuves face aux plus grands avant de voir le tableau s'assombrir par une phase de poule décevante, qui aurait parié sur un Angleterre - Argentine en "petite finale" du Mondial ? Pas ceux qui ont enterré trop vite les Anglais, ni ceux qui considéraient l'Argentine comme une nation encore trop faible. Le tout est que ces deux équipes se sont hissées en demi-finale dans une poule sans doute plus "abordable" que les autres il faut bien l'avouer. Et si les All Blacks n'ont fait qu'une bouchée des Argentins, l'histoire retiendra tout de même que ce XV de la Rose a mis à mal des Boks qui venaient d'éliminer la France de "sa" Coupe du monde.

Terminer le plus haut possible

Maintenant que le décor est planté, venons-en au match, la "petite finale" comme on l'appelle. Le match de la troisième place pour faire simple. Quant à l'enjeu de cette rencontre, il y a deux écoles. Ceux qui diront que cette médaille de bronze n'est qu'une maigre consolation et d'autres qui voient ici l'opportunité de ne pas repartir les mains vides mais surtout de s'affirmer un peu plus aux yeux du monde. Et le deuxième cas de figure colle parfaitement aux ambitions de l'Argentine. "C'est le match le plus important de l'année", lâchait le capitaine Montoya. "Repartir avec une médaille, ce n’est pas la même chose que de repartir sans. Rentrer chez soi sur une victoire, ce n’est pas la même chose que sur une défaite. Chacun est libre d’avoir sa propre opinion sur la valeur d’une telle médaille. Pour nous, c’est la meilleure façon de terminer cette Coupe du Monde. Notre objectif était d’aller en finale, d’aller chercher l’or. Mais il nous reste une chance de remporter une médaille.", assurait Jeronimo de la Fuente qui sera titulaire au centre.

Même son de cloche pour Michael Cheika, sélectionneur de l'Argentine : "C’est très important de décrocher cette médaille de bronze. Pour nous, pour tout ce que nous avons fait et pour le pays, gagner le bronze, c'est finir le plus haut possible. C’est également important pour tous les joueurs, pour l’expérience du groupe, pour l’héritage que vont laisser les plus expérimentés. L’objectif, c’est toujours de finir le plus haut possible".

Dans un match qui aura forcément des allures de revanche après une défaite (27-10) en phase de poule face à ces mêmes Anglais, l'Argentine aura-là l'occasion de se racheter mais surtout de montrer une bonne fois pour toutes qu'il faudra compter sur elle pour les années à venir. Car malgré une phase de poule bien décevante, ces Pumas ont récemment prouvé qu'ils avaient de quoi faire trembler les meilleurs. Lors du dernier Rugby Championship, l'Argentine s'est imposée face à l'Australie avant de s'incliner d'un petit point face aux champions du monde en titre. En novembre, les hommes de Cheika s'imposaient même à Twickenham (29-30) après une victoire (25-18) face à la Nouvelle-Zélande. Alors, cette "petite finale" permettra-t-elle aux Pumas de s'affirmer encore un peu plus au milieu des ogres internationaux ? Réponse ce vendredi soir à 21 heures.