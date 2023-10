Le demi de mêlee du XV de la rose Ben Youngs, recordman des sélections fera sa dernière apparition internationale au stade de France. Il avait demarré en 2010 sous le maillot blanc.

Borthwick a affirmé qu’il ne faisait de fleur à personne. Mais on peut quand même en douter en ce qui concerne Ben Youngs. À 34 ans, le joueur de Leicester a annoncé ce que tout le monde pressentait : il arrête là son extraordinaire carrière internationale. Cent vingt-sept capes (un record) sur une durée de treize ans. Les deux autres demis de mêlée, Alex Mitchell et Danny Care ont pourtant brillé durant de Mondial, mais on sentait bien que Ben Youngs aurait, une dernière fois l’occasion de distribuer le jeu derrière le pack anglais, comme le fit naguère (mais plus brièvement) son père Tom dans les années 80 (six capes seulement).

Rotation et temps de jeu pour ce dernier match, tel est le mot d'ordre de Steve Borthwick.https://t.co/UFrmSMV8w7 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 25, 2023

Ben Youngs a connu quatre sélectionneurs, Martin Johnson, Stuart Lancaster, Eddie Jones et donc Steve Borthwick qui tous, lui ont fait confiance. On avait bien senti qu’il était sur le déclin en cette année 2023, durant les matchs de préparation notamment. On l’a senti moins vif, moins décisif, plus gestionnaire. Logiquement, Steve Borthwick lui a préféré un plus jeune, Mitchell, mais aussi un plus vieux, Care. Ben Youngs n’a montré aucun signe de frustration, il a trop de classe pour ça.

Débuts dans le sillage de Christophe Laussucq

On s’est souvenu de ses débuts professionnels à l’âge de 17 ans en 2007 avec Leicester sous la pression de diverses blessures. Il était alors couvé par un certain Christophe Laussucq qui, grand seigneur, refusa de prolonger son contrat avec les Tigres alors qu’il était sollicité pour le faire. Il avait expliqué à ses dirigeants qu’ils tenaient un phénomène en leur sein.

Ben Youngs est venu s’exprimer devant la presse dans un moment assez émouvant : "Je suis fier de ce que j’ai accompli sur une aussi longue période. Et je me sens privilégié de pouvoir arrêter sur ma propre décision après ma quatrième Coupe du Monde. Je m’étais fixé cet objectif et je sais que je ne reviendrai plus. En 2109, je voulais passer le cap des cent sélections, puis, j’ai eu le record de Jason Leonard dans le viseur (115 capes, il a égalé en mars 2022, N.D.L.R.) Ces caps à franchir m’ont aidé, jusqu’à cette Coupe du monde qui devait être mon terminus."

Il aura aussi eu le plaisir de faire une tournée des Lions, en 2013 en compagnie de son frère aîné, Tom, talonneur. En 2017, il renonça au même honneur pour soutenir son frangin, aux prises avec un problème familial.

* Un autre joueur anglais à plus de cent sélections arrête sa carrière. Il s’agit de Courtney Lawes, mais il ne sera pas sur la feuille de match.