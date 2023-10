L'Afrique du Sud est venue à bout de l'Angleterre dans un match aussi serré que pluvieux. Tout ne s'est pas passé comme prévu sur le terrain pour les Springboks et au milieu de la tension le talonneur Bongi Mbonambi aurait adressé des propos racistes à l'Anglais Tom Curry.

Décidément les polémiques hors du terrain prennent souvent le pas sur le jeu en cette fin de Mondial. L'Afrique du Sud a battu le XV de la Rose mais a frôlé l'élimination. Les Springboks ont semblé particulièrement tendus. L'arbitre de la rencontre, un certain Ben O'Keeffe, a encore eu beaucoup de travail, tant les trente joueurs ont passé leur temps à venir lui réclamer des pénalités ci et là. Esquivant parfois l'homme en jaune, les joueurs se sont aussi cherchés entre eux. Dans un moment de tension le talonneur Bongi Mbonambi aurait d'après le journal The Telegraph dit à l'Anglais Tom Curry "white cunt", on vous épargne la traduction.

Tom Curry aurait alors demandé à l'arbitre comment il devait réagir. O'Keeffe lui a alors répondu : "Rien s'il vous plaît." Lui qui n'a rien entendu sur le moment ne pouvait pas sanctionner un joueur sur une simple déclaration d'un adversaire.

Mbonambi suspendu pour la finale ?

Après un tel incident, les Anglais disposent de trente-six heures après le coup de sifflet final pour signaler l'évènement à World Rugby, ce qui pourrait mener à une éventuelle audience disciplinaire. Toujours selon The Telegraph, qui a pu se fournir les enregistrements audio du match, ils n'ont rien décelé. Évidemment un tel cas sera compliqué à prouver, mais Jacques Potgieter (Afrique du Sud) avait déjà été condamné à une amende pour des propos homophobes en 2015. Pour rappel Mbonambi est le seul talonneur de métier dans l'équipe des Springboks après la blessure de Malcolm Marx.

L'incident a laissé des marques, les deux joueurs ne se sont pas serré la main à la fin de la rencontre et Tom Curry, visiblement encore marqué, n'a "pas voulu faire de commentaire" en zone mixte. Une histoire qui n'est peut-être pas terminée...