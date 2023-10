Auteur d'une demi-finale XXL, avec un drop qui aurait dû rentrer dans la légende du rugby anglais, Owen Farrell ne soulèvera pas le trophée Webb-Ellis, au grand malheur de notre journaliste Yanis Guillou.

Owen Farrell a tout tenté. Suspendu en début de Coupe du monde, le métronome anglais est revenu à son meilleur niveau en demi-finale et a délivré un véritable récital face à l'Afrique du Sud. Avec un 100% face aux perches et un drop venu d'ailleurs de plus de cinquante mètres, le demi d'ouverture des Saracens a mené ses hommes à la baguette mais ne disputera pas une deuxième finale d'affilée. À nouveau battu par l'Afrique du Sud, Owen Farrell dit adieu à son rêve de Mondial et ne soulèvera pas le trophée Webb-Ellis.

Sifflé par une partie du public du stade de France, Owen Farrell n'en reste pas moins un grand champion. Dans la Troisième Mi-Temps, notre journaliste Yanis Guillou était d'ailleurs déçu de ne pas voir le maestro anglais avoir l'opportunité de donner une deuxième Coupe du monde au Royaume.