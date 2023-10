Après la défaite anglaise en demi-finale du Mondial, nos journalistes ont donné leurs points de vue sur les Springboks, vainqueurs et donc en finale face aux All Blacks. Le débat porte ici sur la capacité d'adaptation des Sud-africains a déployé un autre style de jeu.

L'Afrique du Sud s'est imposé en demi finale de la Coupe du monde face à l'Angleterre (16-15). Dans une rencontre à un seul essai et ponctuée d'innombrables coups de pied de pression, les Springboks ont gagné le bras de fer et se sont qualifiés en finale face à la Nouvelle-Zélande.

Pour Vincent Franco, le style de jeu des Sud-africains est prévisible et peut être contré plutôt facilement. "Le ballon était sec la semaine dernière (face à la France) ils ont quand même fait des chandelles, et je pense que si les Français les prennent c'est plus du tout le même match. Tu as l'impression que si les Sud-africains ont une équipe en face d'eux qui attrape les ballons hauts comme l'a fait Freddie Steward, ils ne savent plus rien faire à côté."