Balayés par les All Blacks au Stade de France en demi-finale, les Pumas quittent la compétition. Dépassés dans plusieurs secteurs de jeu, les Argentins ont également soufferts de la comparaison individuelle avec leurs adversaires. Marcos Kremer a fait ce qu’il a pu, Gonzalo Bertranou a peu apporté et Santiago Chocobares a souffert mille morts face à Jordie Barrett.

Les meilleurs

7. Marco Kremer : 6,5/10

Le futur Clermontois a été fidèle à son image de joueur rugueux, toujours percutant dans chacune de ses interventions quelles soient offensives ou défensives, surtout en première mi-temps où sa puissance fut précieuse aux Pumas. A sa décharge, il faut reconnaître qu’il aussi connu du déchet (6 plaquages manqués sur 25 tentés). Kremer a aussi fait son possible pour mettre son équipe dans l’avancée, tout comme son coéquipier Facundo Isa qui s’est montré à la hauteur de sa cinquantième sélection.

Marcos Kremer, notamment ballon en main, fut l'un des rares Argentins à gagner la ligne d'avantage Icon Sport - Hugo Pfeiffer

8. Facundo Isa : 6,5/10

11. Mateo Carreras : 6/10

1. Thomas Gallo : 5,5/10

14. Emiliano Boffelli : 5/10

Les joueurs moins en vue

2. Julian Montoya : 4/10

3. Francisco Gomez-Kodela : 4/10

Francisco Gomez Kodela, pilier droit des Pumas face à la Nouvelle-Zélande Icon Sport

5. Tomas Lavanini : 4/10

6. Juan Martin Gonzalez : 4/10

10. Santiago Carreras : 4/10

9. Gonzalo Bertranou : 3,5/10

Absent du quart de finale contre le pays de Galles, l’habituel titulaire au poste de demi de mêlée des Pumas n’a pas été à l’hauteur de l’évènement. A l’image de son coéquipier Chocobares qui a été éclipsé par Jordie Barrett, Bertranou n’a pas existé dans l’ombre d’un grand Aaron Smith, qui s’est notamment joué de lui sur son essai à la 42e.

Il n’a pas non plus accéléré le jeu en première mi-temps lors des longues séquences de possession argentines, et s’est contenté de servir Santiago Carreras sans faire peser d’incertitude sur la défense. Son remplacement à la 50e minute témoigne de cette mauvaise prestation, lui qui joue habituellement vingt minutes de plus.

4. Guido Petti : 3,5/10

12. Santiago Chocobares : 3/10

Sur l’ensemble du match, la défense de ligne argentine a souffert face à son homologue néo-zélandaise et le centre toulousain Santiago Chocobares a bien illustré cette défaillance. A la mi-temps, le numéro 12 des Pumas comptait déjà trois plaquages manqués pour seulement deux réussis. Il a été totalement éclipsé par un Jordie Barrett des grands soirs. Comme son équipe, il n’a pas été en mesure de redresser la barre en deuxième mi-temps, et termine la rencontre avec 5 plaquages manqués.

13. Lucio Cinti : 3/10

15. Juan Cruz Mallia : 3,5/10