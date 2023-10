La première demi-finale de cette Coupe du monde 2023 se déroule ce vendredi ! La fin du Mondial approche. L'Argentine va défier les All Blacks pour une place en finale.

Les Pumas vont-ils réaliser la plus grosse surprise de cette Coupe du monde ? ou bien la Nouvelle-Zélande va-t-elle une nouvelle fois asseoir sa domination ? C'est une demi-finale pour la plupart sans suspens. Après leur victoire à l'issue d''un choc de haut niveau face à l'Irlande (28-24), les All Blacks ont envoyé un message fort à leurs opposants. Peu importe l'équipe en face, Ian Foster ne prend pas de pincette. Sam Cane et Ardie Savea, les deux hommes forts des quarts-de-finale, seront de la partie pour stopper les assauts argentins.

Mais il ne faut pas enterrer l'Argentine trop vite. Les hommes de Michael Cheika, outsiders de ces demies, vont donner le tout pour le tout. Il fait confiance à ses joueurs qui ont déjoué les Gallois en quart, notamment Kremer, Isa et Carreras alignés pour affronter les triples champions du monde.

À quelle heure regarder le match Argentine - Nouvelle-Zélande ?

La première demi-finale au stade de France de Saint-Denis, Argentine - Nouvelle-Zélande se disputera ce vendredi 20 octobre à 21 heures. Cette rencontre sera arbitrée par Angus Gardner.

Sur quelle chaîne tv regarder le match Argentine - Nouvelle-Zélande ?

L'affrontement entre les Argentins et les Néo-zélandais sera diffusé sur TF1, seul diffuseur des demies et de la finale de la Coupe du monde de rugby 2023.