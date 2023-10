Titulaire au poste de talonneur après la blessure de Julien Marchand lors du match d'ouverture, Peato Mauvaka a impressionné pendant ce mondial. Dans les colonnes du Midi Olympique, il s'est confié sur ce changement de dimension.

S'il y en a bien un qui sort grandi de cette Coupe du Monde, c'est Peato Mauvaka. Numéro deux attitré derrière son coéquipier en club Julien Marchand, "Peat" s'est vu propulser titulaire dès la 11e minute du match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande (27-13). Peato Mauvaka, c'est l'histoire d'un garçon qui a souvent été considéré comme une doublure, mais qui a toujours répondu présent lorsqu'on a fait appel à lui. Comme en 2021 lors de la finale de la Champions Cup remportée contre La Rochelle, alors que Julien Marchand était suspendu. Rappelez-vous également, cette même année, la victoire historique des Bleus contre la Nouvelle-Zélande au Stade de France (40-25). Le Wallisien portait le numéro 2 dans le dos, et inscrivait un doublé.

Le déclic fidjien

Les observateurs français sont parfois durs. Une fois ces formidables performances passées, son statut est devenu de moins en moins certain, du moins aux yeux du grand public. Derrière Julien Marchand, la concurrence est devenue plus féroce, Peato Mauvaka l'évoque dans les colonnes du Midi Olympique : "Avant la rencontre contre les Fidji, on commençait même à remettre en question ma position de numéro deux dans la hiérarchie. On se demandait si ce serait Pierre (Bourgarit) ou moi pendant la Coupe du monde. Cela m’avait mis un peu dans le dur personnellement." (l'intégralité de cet entretien est à retrouver ici). Ce match de préparation contre les Fidji et l'ensemble de sa Coupe du monde, ont tout changé. Une fois confiance retrouvée, Mauvaka a pu pleinement s'exprimer et c'est ainsi qu'il crève l'écran. Son statut de numéro 2 a parfois été remis en doute, mais c'est désormais du statut de numéro un dont il pourrait être question.