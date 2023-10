La Coupe du monde touche à sa fin, les demi-finales auront lieu ce vendredi et ce samedi au Stade de France. Alors, qui compostera son ticket pour la grande finale ?

Argentine - Nouvelle-Zélande

Pas au mieux il y a un an, la Nouvelle-Zélande a réussi à retrouver le droit chemin, celui de la finale ? Face à l'Argentine qui n'a jamais passé le stade des demi-finales, les hommes en noirs partiront largement favoris, eux, qui sont habitués à jouer en de pareilles altitudes. Mais les Argentins ont depuis trois ans réussi à faire déjouer les All-Blacks deux fois, alors bis repetita ? Réponse ce vendredi soir mais Sam Cane et sa troupe semblent trop habitués à jouer ce genre de matchs pour trébucher si proche de la finale.

Notre pronostic : victoire de la Nouvelle-Zélande

Angleterre - Afrique du Sud

Sûrement plus serré que celui de la veille, ce quart de finale pourrait nous offrir une surprise. L'Afrique du Sud a laissé des plumes dans sa bataille face à la France et on le sait quand ces matchs couperets arrivent le physique compte souvent plus. Alors, un exploit à la France 2011 pour la perfide albion ? L'Afrique du Sud semble trop au-dessus du XV de la Rose pour laisser passer sa chance de disputer une deuxième finale consécutive. Mais ce match pourrait être tendu jusqu'au bout.

Notre pronostic : victoire de l'Afrique du Sud