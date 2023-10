L'Argentine retrouve les demi-finales d'une Coupe du monde, suite à sa victoire face aux Gallois en quarts 29-17. Pour la troisième fois de leur histoire, les Pumas accèdent au dernier carré. L'occasion de faire une rétrospective de leur performance passée en demies.

À la suite d'une rencontre animée face au pays de Galles, l'Argentine a finalement pris le dessus sur le XV du Poireau (29-17). Ils l'ont fait, les Argentins accèdent à la demi-finale de la Coupe du monde de rugby 2023. L'heure était à la fête pour les supporters, à l'euphorie. Les Pumas ont remporté cette confrontation grâce à leur grinta, alors qu'ils étaient les outsiders. Mais les Argentins ne viennent pas en terre inconnue. La nation sud-américaine a déjà été deux fois dans le dernier carré d'une Coupe du monde. Rétrospective de leur parcours.

2007 : Les Argentins déjà demi-finalistes en France

Être demi-finaliste, qui plus est dans une Coupe du monde en France, les Argentins savent le faire. Les Bleu et Blanc ont passé les quarts en 2007, lors du Mondial dans l'hexagone. Après avoir fait sensation en remportant le match d'ouverture face aux Bleus, ils ont réalisé un parcours honorifique en éliminant l'Écosse en quart de finale. Malheureusement pour eux, la marche était trop haute. Les coéquipiers d'Augustin Pichot ont été défaits par l'Afrique du Sud 37-13, futur vainqueur du trophée Webb-Ellis. La campagne de 2007 est la plus prolifique de l'histoire du rugby argentin. Ils ont fini troisième de la compétition en battant lors de la petite finale... L'équipe de France, une deuxième fois consécutive.

Joie Mario Ledesma, Augustine Pichot et Manuel Contepomi après le succès de l'Argentine contre la France lors de la Coupe du monde de rugby 2007. Sbi / Icon Sport

2015 : L'Argentine tombeur des Irlandais

En matière de jeu et d'impression sur le terrain, la Coupe du monde 2015 fait aussi partie de leurs meilleurs parcours. Les Pumas débutent la compétition avec des phases de poules maîtrisées : quatre victoires en cinq matchs, la seule défaite étant concédée face aux All Blacks futurs champions du monde. L'Argentine atteint les demi-finales et d'une très belle manière. Agustin Creevy et compagnie ont éliminé en quart l'Irlande dans un match fou. La partie allait dans tous les sens. Ils mettent à terre le XV du Trèfle 43-20. À un pas de la finale, ils affrontent les Wallabies de David Pocock. Encore une fois le combat était trop rude pour les Argentins, battus sous le score de 29-15.

9 joueurs argentins de 2015 face aux Blacks

L'expérience de cette précédente demi-finale sera majeure pour aborder la rencontre face aux All Blacks. Parmi l'effectif de 2023, neuf joueurs ont participé à l'épopée de 2015 : Juan Imhoff, Nicolas Sanchez, Julian Montoya ou encore Facundo Isa entre autres étaient de la partie. Un vécu utile pour les jeunes talents de Michael Cheika pour affronter le rouleau compresseur néo-zélandais. Malheureusement, l'Argentine n'a pas le même statut que ses précédents parcours. C'est une équipe qui séduit moins dans son jeu, rencontrant des difficultés face à des nations moyennes. La marche sera-t-elle trop haute une troisième fois ?

Manque de chance, les Bleu et Blanc sont tombés sur une équipe qui ne ménage pas ses efforts. La Nouvelle-Zélande a acquis son statut de favori après sa prestation XXL face à une Irlande que la majorité voyait comme futur vainqueur du Mondial. À chaque fois que l'Argentine perdait contre une nation en demi-finale, cette dernière finissait championne du monde. En cas de défaite ce samedi de Matteo Carreras et ses compères, est-ce donc écrit que Sam Cane soulèvera le trophée Webb-Ellis ?