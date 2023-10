Tomás Lavanini (Deuxième ligne de l’Argentine) Le Clermontois explique les coulisses du succès argentin face au pays de Galles et rend hommage aux supporters des Pumas.

Dans quel état d’esprit êtes-vous après cette victoire ?

Je suis bien évidemment très content et très fier de ce que nous avons fait face à cette équipe du pays de Galles. Depuis le début de la compétition, nous avançons petit à petit, jour après jour. Ce ne sera jamais facile, et nous le savons. C’était notre objectif de nous qualifier pour les demi-finales, et nous avons réussi. Je trouve aussi que le groupe progresse de semaine en semaine, donc c’est positif.

Pensez-vous que la différence s’est faite grâce à votre domination physique ?

Je le pense, oui. Nous avions bien analysé le jeu des Gallois et nous avons réussi à reproduire ce que nous avions travaillé pendant toute la semaine. Leur défense était assez agressive sur les extérieurs donc il fallait les fixer dans l’axe. Ensuite, dans les dix dernières minutes, la différence s’est faite car nous avons effectivement mieux terminé.

Que vous êtes-vous dit en première période lorsque vous étiez menés 10-0 ?

Qu’il fallait les agresser. Nous les attendions trop en défense, donc ils faisaient un peu ce qu’ils voulaient dans les premières minutes. Nous avons bien rectifié le tir ensuite et ça a payé. La physionomie de la rencontre a changé à partir de la demi-heure de jeu.

Il y a aussi un peu de force mentale là-dedans…

Bien sûr ! Mais parfois, ça ne fait pas tout d’être costaud dans la tête. Si notre niveau était resté le même sur la pelouse qu’en début de rencontre, nous rentrions à la maison. C’est bien de dire les choses, mais il faut des actes. Nous sommes allés chercher cette victoire et nous nous offrons deux semaines de plaisir en plus.

Avec un 10 sur 10 et quatre ballons adverses volés, votre alignement a été une merveilleuse rampe de lancement, êtes-vous d’accord ?

Il me semblait bien que nous n’avions perdu aucun ballon en touche. Comme pour le reste, je suis tout simplement heureux que notre travail de la semaine paie sur le pré. En attaque, nous avons pu nous appuyer sur nos lancers et en défense, les ballons portés gallois n’ont pas été efficaces car nous avons réussi à bien les contenir. C’est un secteur sur lequel on va pouvoir s’appuyer lors de nos prochains matchs.

Avez-vous ressenti le soutien de vos supporters durant l’intégralité du match ?

Ils sont complètement fous ! (rires) C’est tout simplement incroyable. Quand tu joues, tu les entends crier pendant les quatre-vingts minutes, quel que soit le résultat. Forcément, c’est le parfait seizième homme, et ça t’apporte quelque chose qui t’aide à renverser la rencontre et à gagner. Nous comptons sur eux la semaine prochaine.

Avez-vous eu peur de terminer le match à quatorze après l’appel vidéo suite à un déblayage musclé de Guido Petti au visage de Nick Tompkins ?

Nous avons eu quelques secondes de doute effectivement, mais honnêtement, je pense que c’est la bonne décision qui a été prise. Guido a simplement voulu nettoyer un ruck pour favoriser la sortie du ballon et il ne peut pas voir le centre gallois. C’est un simple fait de jeu.

Est-ce le tournant du match pour vous ?

Non, je ne le crois pas. C’est plutôt lors du coup de pied directement en ballon mort de Rees-Zammit que nous avons senti que c’était le moment d’appuyer et de repasser devant au score. Nous sentions les Gallois faiblir, tandis que de notre côté, nous gagnions quasiment toutes les collisions. Il fallait appuyer pour faire la différence, et c’est ce que nous avons fait. Nous continuons notre chemin.

Vous allez affronter la Nouvelle-Zélande en demi-finale. Que pensez-vous de cette équipe ?

Déjà, il faut savoir que nous n’avions pas de préférence avant le duel entre les Irlandais et les All Blacks. Nous connaissons bien le jeu des Néo-Zélandais. Ils vont essayer de mettre énormément de rythme, jouer sur leurs forces. C’est une demi-finale qui va être extrêmement dure, mais nous allons y croire et s’accrocher.