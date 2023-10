Éliminés de leur Coupe du monde ce dimanche soir, les Bleus ont désormais rendez-vous en 2027 pour un nouveau Mondial, qui se déroulera en Australie. De cette épopée en 2023, ils seront plusieurs à pouvoir postuler à une place dans quatre ans, d'autres risquent d'être un peu justes.

Cela va prendre du temps. Des heures, des jours voire même des mois pour que les Bleus oublient cette terrible désillusion en quart de finale face à l'Afrique du Sud. Alors dans quelques mois, le XV de France aura l'occasion de retrouver le sourire durant le prochain Tournoi des Six Nations, mais si on regarde beaucoup plus loin, il faudra attendre quatre ans pour revoir les Français dans une Coupe du monde.

Mais en 2027, combien de joueurs qui ont fait partie de la liste des 33 cette année pourront postuler ? On s'est penché sur ce sujet, en calculant (assez facilement) l'âge qu'auront les Tricolores lors du Mondial chez les Wallabies. Uini Atonio et Romain Taofifenua ne sont pas concernés puisqu'ils ont annoncé leur retraite internationale.

Dupont, Aldritt, Jelonch... Ils seront encore dans la force de l'âge

Avant cette Coupe du monde, l'équipe de France faisait logiquement partie des favorites au titre final. Et en Australie, ce sera difficile de ne pas arriver avec le même statut. Bien évidemment, il va se passer énormément de choses d'ici-là, mais sur le papier, c'est plus qu'alléchant.

Antoine Dupont n'aura "que" 30 ans lors du match d'ouverture de la prochaine Coupe du monde. Grégory Alldritt et Peato Mauvaka, tous deux étincelants ces dernières semaines auront le même âge.

Suivront de près Anthony Jelonch et Damian Penaud, qui seront âgés de 31 ans dans quarante-huit mois. Ici, on ne parle que de cadres de cette équipe de France, qui sauf blessure, pourront encore postuler à la sélection nationale lors du Mondial australien.

Tout ce beau monde pourra encore rendre de très beaux services avec le maillot frappé du coq sur les épaules, et avec l'expérience en plus...

Jalibert, Woki et Jaminet n'auront pas la trentaine

Ce groupe tricolore était très jeune, on le savait avant de plonger pleinement dans le bain.

Titulaires lors du match face à la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, Matthieu Jalibert et Cameron Woki n'auront même pas atteint la trentaine en 2027. Étant nès en novembre, le demi d'ouverture et le troisième ligne devraient avoir 28 ans, cela dépendra de la date du premier match des Bleus si ils y participent.

Dans cette catégorie, on peut aussi intégrer Melvyn Jaminet et Jean-Baptiste Gros, qui auront le même nombre de bougies à mettre sur leur gâteau d'anniversaire que Jalibert.

Forfait pour la compétition mais cadre des Bleus depuis plusieurs saisons, Romain Ntamack peut également être mentionné. Le Toulousain aura, lui aussi, 28 ans.

Des "papas" au centre ?

Dans quatre ans, c'est peut-être le poste de centre qui sera le plus bouleversé. Ces dernières années, Jonathan Danty et Gaël Fickou font plus que tenir la barraque en sélection avec les numéros douze et treize dans le dos.

Ces deux hommes auront 35 et 34 ans au moment de préparer la onzième Coupe du monde de l'histoire. Ne les enterrons pas trop vite, ils pourront faire office de "papas" dans la ligne arrière tricolore, mais on peut tout de même s'attendre à quelques changements de hiérarchie. Yoram Moefana fait partie des candidats pour cela et aura 27 ans dans quatre ans.

Bielle-Biarrey n'aura que 24 ans, et pourrait être bien accompagné

C'est fou de se dire ça, mais c'est bien vrai : Louis Bielle-Biarrey n'aura que 24 ans en 2027. Alors vous comprendrez facilement que le joueur de l'UBB sera encore dans les plans à cette date. Et il pourrait être très bien accompagné par un certain Émilien Gailleton, qui a loupé le train de peu cette année. Le Palois aura le même âge que "LBB".

L'âge des 33 Français lors du Mondial 2027 :

Dorian Aldegheri : 34 ans

Uini Atonio : 37 ans (a annoncé sa retraite internationale)

Cyril Baille : 34 ans

Sipili Falatea : 30 ans

Jean-Baptiste Gros : 28 ans

Reda Wardi : 32 ans

Pierre Bourgarit : 29 ou 30 ans (né en septembre)

Julien Marchand : 32 ans

Peato Mauvaka : 30 ans

Bastien Chalureau : 35 ans

Thibaud Flament : 30 ans

Romain Taofifenua : 36 ou 37 ans (a annoncé sa retraite internationale)

Cameron Woki : 28 ou 29 ans (né en novembre)

Grégory Alldritt : 30 ans

Paul Boudehent : 27 ou 28 ans (né en novembre)

François Cros : 33 ans

Anthony Jelonch : 31 ans

Sekou Macalou : 32 ans

Charles Ollivon : 34 ans

Baptiste Couilloud : 30 ans

Antoine Dupont : 30 ou 31 ans (né en novembre)

Maxime Lucu : 34 ans

Antoine Hastoy : 30 ans

Matthieu Jalibert : 28 ou 29 ans (né en novembre)

Jonathan Danty : 35 ans

Gaël Fickou : 33 ans

Yoram Moefana : 27 ans

Arthur Vincent : 27 ou 28 ans (né en septembre)

Louis Bielle-Biarrey : 24 ans

Damian Penaud : 30 ou 31 ans (né en septembre)

Gabin Villière : 32 ans

Melvyn Jaminet : 28 ans

Thomas Ramos : 32 ans

Et pour la petite information supplémentaire, Fabien Galthié aura 58 ans !