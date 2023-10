La Coupe du monde touche à sa fin, et les pays européens, annoncés comme favoris, sont presque tous éliminés. Alors, les Irlandais venus en masse supporter leur équipe dans l'hexagone, mais aussi les Français, revendent leurs billets. Il y a aujourd'hui, plus de 4 600 billets en vente sur la billetterie du Mondial.

La France a été éliminée de sa Coupe du monde et si le monde des Bleus et de leurs supporters s'est un peu arrêté de tourner, la compétition continue. Ce vendredi et ce samedi les demi-finales auront lieu au Stade de France. Suite à l'élimination des leurs, les Irlandais n'ont pas tardé à remettre en vente leurs places, dès le lendemain de leur défaite face à la Nouvelle-Zélande. Les Français, eux, ont mis un peu plus de temps à digérer et ont attendu 24 heures de plus pour se séparer de leurs tickets.

4600 places en vente

Si durement acquis, ses billets se retrouvent aujourd'hui tous en vente sur le site officiel de la Coupe du monde. Pour le match entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, où la France espérait se frayer un chemin, plus de 1 800 tickets sont disponibles. Pour l'autre demi-finale, entre les All-Blacks et l'Argentine c'est plus 2 800 sièges qui se retrouvent sans preneurs. Les prix pour ces deux matchs oscillent entre 350 et 550 €. Espérons, pour l'image du rugby français à l'international, que chaque place trouve un acheteur d'ici ce week-end.

Les nombreux billets en vente pour la suite de la compétition. Capture d'écran "Rugby World Cup"

La petite finale, qui opposera les perdants des deux demi-finales, se retrouve, elle aussi, avec de nombreux sièges vides. Pour l'instant seule la finale n'a pas encore connu de vague de désistement.