Romain Taofifenuea et Uini Atonio ont joué leur dernier match sous le maillot bleu contre l'Afrique du Sud (29-28). Les deux joueurs ont annoncé prendre leur retraite internationale. L'occasion de faire un retour sur leur belle carrière en Bleu, malgré cette élimination amère du Mondial.

Tao et Uini en Bleu, c'est fini ! Le deuxième ligne Romain Taofifenua et le pilier Uini Atonio ont disputé leur dernier match en équipe de France. Les doyens français de ce mondial quittent tristement la sélection nationale suite à l'élimination en quart de finale de Coupe du monde face aux Sprinboks (28-29). Ils avaient pris cette décision avant le début du mondial. Fabien Galthié a réagi à la fin de la rencontre : "On a déjà deux joueurs qui arrêtent : Uini et Romain nous ont annoncé leur retraite." Après de nombreuses années à Marcoussis, les deux joueurs de 33 ans ont de quoi garder de nombreux souvenirs.

Tao, 11 ans sous le maillot tricolore

Romain Taofifenua a commencé son parcours en Bleu en 2012. Appelé pour la première fois il y a 11 ans par Philippe Saint-André pour la tournée en Argentine, il honore sa première sélection le 16 juin 2012 contre les Pumas. Il foule la pelouse de Cordoba à la 76e minute, en remplacement de Yoann Maestri. Depuis ce sont 49 sélections réalisées, dont 14 matchs en étant titulaire.

Le XV de France est plutôt performant avec le joueur du Lou, pour un bilan de 32 victoires, un nul et 16 défaites. Malgré la désillusion de cette Coupe du monde à la maison, il a connu des moments joyeux en équipe de France, notamment le Grand Chelem de mars 2022. Le Montois a inscrit deux essais en équipe de France, les deux dans le 6 nations, l'un en 2015, face à l'Irlande et l'autre contre les Gallois, en 2021. Renfort de taille dans les fins de match de par sa puissance et son expérience, Tao a beaucoup apporté durant son parcours en sélection internationale.

Atonio, la perte d'un cadre pour les Bleus

Uini Atonio va beaucoup manquer à la sélection. Véritable pilier de l'évolution du XV de France, le Rochelais a laissé une trace indélébile dans le pack bleu. Le Néo-Zélandais d'origine fait ses débuts lors de la tournée de 2014, pour une première sélection le 8 novembre contre les Fidji, à Marseille. Une rencontre remportée 40-15 durant laquelle il fait son entrée à la 47e minute, pour remplacer Nicolas Mas.

Depuis 2014, Atonio compte 57 sélections sous le maillot du coq pour 32 titularisations, synonyme de son importance dans l'effectif. Le natif de Timaru (Nouvelle-Zélande) a été, pendant son passage en Bleu, le véritable point fort de la mêlée française. Il a notamment contribué au titre de champion du 6 Nations de 2022. Lors de ses neuf ans avec le XV de France, Uini a inscrit deux essais, l'un face au pays de Galles pendant le championnat d'Europe de 2023, et le second durant la tournée d'été contre les Fidji.