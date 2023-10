Le staff du XV de France féminin vient de d’annoncer les 15 joueuses titulaires au coup d’envoi face aux Black Ferns ce dimanche, avec de nombreuses jeunes joueuses à l’épreuve du feu.

Roulez jeunesse ! Cela semble le maître mot pour les Tricolores qui, à l'occasion de leur tournée d’automne, vont disputer une nouvelle compétition, le WXV, à partir de ce dimanche. Alors qu’elles défient la Nouvelle-Zélande, champion du monde en titre, sur ses terres, les Bleues se présenteront avec une équipe plutôt jeune, ce qui peut sembler logique pour lancer ce nouveau mandat. Surtout en première ligne, où Clara Joyeux, désormais rodée à ces joutes internationales, sera accompagnée d’Élisa Riffonneau et Ambre Mwayembe (19 ans, 3 sélections) respectivement à la pile gauche et au talon.

À l’arrière, Morgane Bourgeois affiche un CV similaire, 20 ans, 1 sélection, on peut aussi noter la présence de Lina Queyroi en 10 (22 ans et 6 sélections). Parmi les joueuses qui vont engranger de l’expérience, Charlotte Escudero (22 ans, 12 sélections) et Alexandra Chambon (23 ans, 14 sélections) vont redécouvrir la Nouvelle-Zélande après le Mondial de l’an passé. Enfin sur le banc, la Grenobloise Léa Champon devrait quant à elle fêter sa première sélection. La rencontre aura lieu ce dimanche à 8 heures, heure française.

Le XV de départ : 15. M. Bourgeois ; 14. C. Banet, 13. M. Ménager, 12. G. Vernier, 11. E. Boulard ; 10. L. Queyroi, 9. A. Chambon ; 7. G. Hermet, 8. C. Escudero, 6. A. Berthoumieu ; 5. M. Fall, 4. M. Feleu (cap.) ; 3. Joyeux, 2. E. Riffonneau, 1. A. Mwayembe.

Les remplaçantes : 16. L. Touyé, 17. Lindelauf, 18. A. Khalfaoui, 19. A. Forlani, 20. L. Champon, 21. E. Gros, 22. P. Bourdon Sansus, 23. N. Konde.