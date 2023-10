À quelques jours du début du WXV en Nouvelle-Zélande, le XV de France vient d'annoncer le forfait d'Agathe Sochat, remplacée par Mélanie Blanchard.

Après Romane Ménager et Lilou Graciet c'est au autour de l'emblématique talonneure Agathe Sochat de renoncer au WXV. Touchée au mollet, la Bordelaise est remplacée par une nouvelle néophyte en Bleu, la Rennaise Mélanie Blanchard. Ce sera la 5e de ce groupe. Elle arriverait en Nouvelle-Zélande jeudi prochain, et ne pourrait suppléer ses deux partenaires (Elisa Riffonneau et Laure Touyé) que sur la 3e journée, voire la seconde en cas de grande nécessité.

France - Nouvelle-Zélande dimanche

Formée au poste de 3e ligne, la Normande affiche désormais un profil polyvalent en première ligne. À seulement 20 ans, elle va postuler pour une première cap dans un contexte peu évident, puisqu'elle va rejoindre ses partenaires, qu'elle a déjà rencontrés en stage, 3 semaines après le début du rassemblement. Les Bleues défient la Nouvelle-Zélande ce dimanche à 8h (heure française). Puis l'Australie, même jour, même heure, la semaine suivante et enfin le Canada, le dimanche suivant à 4 heures du matin.