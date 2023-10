Le XV de France est éliminé de sa Coupe du monde après sa défaite face aux Springboks, une immense déception pour tout le public français et Jérôme Thion, l'ancien deuxième ligne international revient sur le match et plus largement sur ces quatre dernières années.

On nous l'a assez rappelé le XV de France a été éliminé par l'Afrique du Sud. L'équipe de Fabien Galthié ne remportera pas "sa" Coupe du monde. "Quand on voit les tops joueurs qu'on a dans cette équipe, se retrouver éliminé en quart de finale c'est vraiment une grosse déception", avoue Jérôme Thion. Après avoir sué, fêté et maintenant pleuré, les joueurs doivent se séparer, une étape compliquée pour l'ancien deuxième ligne international, "Se séparer après quatre mois de vie commune ça doit être lourd pour tous ces joueurs.", avoue celui qui a connu deux demi-finales de Coupe du monde. Tout avait été fait pour eux L'ancien joueur de Biarritz est plus largement revenu sur ces quatre dernières années où la fédération et la ligue s'étaient mises d'accord pour favoriser les joueurs, "La fédération et la ligue avaient la même direction et la même vision des choses", se souvient Jérôme Thion, déçu du résultat final.