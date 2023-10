La France s'est inclinée d'un point face à l'Afrique du Sud dans ce quart de finale très disputé. Un match qui s'est joué sur des détails, comme cette transformation manquée par Thomas Ramos, qui a été contré par Cheslin Kolbe. Deux points qui coûtent cher, très cher.

Même le réalisateur ne s'y attendait pas vraiment... Dans cette entame de match tonitruante avec un gros rythme et plusieurs essais de part et d’autre, les Bleus recollaient au score avec un essai en coin de Peato Mauvaka. À 12-12, les Bleus avaient même l'opportunité de passer devant après la transformation de Thomas Ramos, certes en coin. Mais quand on connaît la précision du jeu au pied du natif de Mazamet, il n'y avait pas vraiment de quoi s'inquiéter...Raté. La réalisation a montré à l'écran le visage et les yeux de Thomas Ramos en pleine concentration. Et puis, il y a une bascule sur un plan large du terrain. Et, là, stupéfaction ! Cheslin Kolbe était à quelques centimètres seulement du Français. Malgré ses petits 1m71, il a réussi à contrer le ballon tapé par le buteur des Bleus.

Le malicieux Kolbe

Visiblement, Cheslin Kolbe n'a pas oublié ses quatre années passées au Stade toulousain à côtoyer Thomas Ramos. En effet, l'ailier sud-africain, s'est isolé sur le bord de la ligne pendant que tous ses coéquipiers étaient en train de boire autour du soigneur, sous les poteaux. Il savait que la routine du buteur des Français consiste à prendre un pas de recul. À commencer sa prise d'élan vers l'arrière, il a donc laissé plus de temps à la flèche sud-africaine pour lui monter dessus. Certes, après avoir décortiqué cette action au millimètre, Cheslin Kolbe part quelques millièmes de seconde avant. Mais il faut féliciter la malice de l'ancien joueur de Toulon, par ailleurs auteur d'un très bon match. Car si, à ce moment-là de la rencontre, cela pouvait presque paraître anecdotique, au final ces deux points pèsent très très lourds dans la balance. Le rêve de titre de ce XV de France s'est donc envolé sur une transformation manquée...

On peine à le croire, on peine à l'écrire, les Bleus sont éliminés de leur Coupe du monde en quart de finale. Pour un point.#RWC2023 #FRAvRSA pic.twitter.com/foZbfedtiN — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 15, 2023

Ce même Thomas Ramos s'est présenté au micro de TF1. S'il n'a pas été questionné sur cette action, il était quand même très touché, avec la gorge nouée, en ayant du mal a parlé. "On a manqué de précision quand on tenait le ballon. En première mi-temps, ils se nourrissent de nos erreurs. On manque de réussite sur cette dernière action. C'est cruel, on est très déçu, très abattu mais c'est le sport. Il y a eu quelques faits de jeu qui leur ont permis de rester dans notre camp. C'est toujours embêtant de rester chez nous. On a fait de bonnes choses mais cela n’a pas suffi face à une grosse équipe. Ils nous ont embêtés dans tous les rucks, ils mettaient les mains à chaque fois. C'est comme ça. C'est dur ce soir mais voilà, on a perdu contre plus fort que nous."