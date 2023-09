Découvrez Romain Taofifenua, le deuxième ligne du XV de France et de Lyon. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil Age : 32 ans Taille et poids : 2,00m ; 135 kg Poste : deuxième ligne Sélections : 44 sélections Club : Lyon Palmarès : vainqueur de la Champions Cup 2015 avec Toulon et vainqueur de la Challenge Cup en 2022 avec Lyon ; vainqueur de Tournoi des 6 Nations en 2022 (grand chelem) Son parcours Natif de Mont-de-Marsan, Romain Taofifenua débute le rugby à l'AS Fontaine, avant de rejoindre l'AL Échirolles. En 2005, il rejoint alors Limoges, avant de s'envoler pour Clermont deux ans plus tard. Il ne reste qu'un an en Auvergne et décide de s'engager avec Perpignan en 2008 à l'âge de 18 ans. Il découvre le rugby professionnel sous les couleurs de l'Usap et se révèle aux yeux du grand public. En 2014, il débarque du côté de Toulon. Après sept ans passés dans le Var, il a posé ses valises à Lyon, où il joue depuis plus de deux ans. Son profil Il n'y a qu'à jeter un petit coup d'oeil sur la balance. Un colosse de 135 kilos, ce n'est jamais facile à arrêter. Romain Taofifenua fait partie de ces deuxièmes lignes chargés de faire avancer les leurs grâce à leur puissance. Dans un tout autre style que Thibaud Flament par exemple, le grand Tao fait mal à ses adversaires en chargeant la tête la première. Il a également l'agilité pour faire vivre le ballon derrière lui. Lui et la Coupe du monde 2023 Le deuxième ligne de Lyon va disputer sa première Coupe du monde avec le XV de France. Depuis l'arrivée de Fabien Galthié, le Lyonnais a trouvé sa place sur les feuilles de match. Il est considéré par le staff tricolore comme le remplaçant idéal, dans la même lignée qu'un Sipili Falatea. Lors des quatre dernières années, "Tao" nous a habitués à faire de très bonnes entrées et sera d'une grande utilité pendant le Mondial.