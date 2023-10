Éliminé de "sa" Coupe du monde dès les quarts de finale, le XV de France a vécu une soirée de cauchemar, ce dimanche au Stade de France. Les joueurs ont également dit adieu à un joli pactole de 200 000 euros, négocié en cas de victoire.

Dimanche soir, au coup de sifflet final, c'est un monde qui s'est écroulé sur les joueurs du XV de France. Dans cette Coupe du monde sur leur territoire, pour laquelle ils se présentaient dans la meilleure position de leur histoire et parmi les grands favoris, ils ont finalement chuté dès les quarts de finale, au Stade de France face aux champions du monde sud-africain (29-28). La fin d'un rêve, un crève-cœur et c'est bien là le plus important, après quatre années d'un rugby retrouvé et une longue montée en puissance vers cette Coupe du monde. Autre dommage, collatéral, le financier : en sortant tôt de leur compétition, les Bleus enregistrent individuellement un manque à gagner important.

Mi-août, un accord avait été trouvé entre les joueurs, le staff et la nouvelle direction de la FFR incarnée par Florian Grill. Les joueurs, qui s'étaient vus promettre une prime de 300 000 euros chacun par l'ancienne gouvernance Laporte-Simon en cas de sacre, devaient revoir leurs prétentions à la baisse : comme le révélait Midi Olympique, le nouvel accord s'était établi à 200 000 euros. Cet accord précisait également le versement d’une prime minorée dans l’hypothèse d’une place finale de vice-champion du monde. Dans tous les autres scénarios, aucune prime n'était versée.

Des indemnités par feuille de match

Battus en quart de finale, les joueurs français ne toucheront donc aucune prime d'objectif. Seules seront versées les primes de présence sur les feuilles de match et les indemnités convenues pour leur sélection pour la compétition. Une enveloppe évaluée à 1,1 million à se partager au prorata des présences sur la pelouse, lors des cinq rencontres qu'a finalement disputé le XV de France.

À ce jeu, les deux ailiers Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey, titularisés quatre fois et jamais remplacés (320 minutes de temps de jeu) arrivent au sommet de la pyramide. utilisé seulement 11 minutes avant de se blesser lors du match d'ouverture, et maintenu dans le groupe France malgré sa rechute, le talonneur Julien Marchand est, lui, le joueur français qui a le moins foulé la pelouse de la Coupe du monde.