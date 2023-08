Après deux rendez-vous entre les représentants des joueurs et de la FFR, à Monaco puis Marcoussis, le montant des primes pour la Coupe du monde a été fixé de manière définitive la semaine passée. Et il est inférieur à ce qui avait été initialement prévu par l’ancienne gouvernance. Explications.

C’était devenu une urgence absolue. Depuis son élection le 14 juin dernier, le nouveau président de la FFR Florian Grill, pas forcément surpris des « peaux de bananes » laissées par l’ancienne gouvernance, savait qu’il devait rapidement aller à la rencontre des joueurs du XV de France pour boucler le dossier des primes distribuées dans l’hypothèse d’un titre mondial. « Un sujet qui aurait dû être réglé il y a bien longtemps », assure-t-on dans l’entourage du nouveau patron du rugby français. Toujours est-il qu’une négociation a été orchestrée avec Jean-Marc Lhermet, chargé de la gestion des équipes de France, et a débuté à Monaco lors du premier stage des Bleus. Seulement voilà, les joueurs ont eu la mauvaise surprise d’apprendre qu’ils allaient devoir revoir leurs prétentions à la baisse. Selon plusieurs d’entre eux, l’ancien vice-président Serge Simon avait promis une enveloppe comprise entre 10 et 11 millions d’euros à partager entre les 33 joueurs retenus en cas de sacre final. En clair, l’ancien bras droit de Bernard Laporte – qui a mené seul ce dossier – n’avait pas prévu d’indexer les primes des joueurs sur celles versées par les partenaires de la FFR, selon le résultat des Tricolores à la Coupe du monde. Pour faire simple, elles n’étaient pas financées. Dans l’hypothèse d’un titre de champion du monde des Bleus de Fabien Galthié, les primes versées par les partenaires de la FFR se situeront entre 6 et 6,5 millions d’euros. « C’est même plus près de 6 millions d’euros », précise une source proche du dossier.

Aussi, Grill et Lhermet ont été contraints de redéfinir un nouveau cadre. Un cadre dicté par un budget fédéral tendu voté le 1er juillet dernier lors du congrès de Lille. « Il y a des pertes d’exploitation de l’ordre de 13 millions d’euros et un résultat exceptionnel lié à la vente de CVC (le fonds d’investissement, NDLR) qui est aussi de l’ordre de 13 millions, avait alors indiqué le président Florian Grill. Effectivement, on a donc un budget à zéro, tout juste à l’équilibre. » Grill avait alors clairement laissé entendre qu’il allait devoir faire des économies et des arbitrages. Pour récompenser les Bleus d’un éventuel titre de champion du monde, il a donc décidé de ne pas dépenser l’argent qu’il n’a pas.

Accord signé cette semaine à Marcoussis

Pour autant, les négociations – au cours desquelles Fabien Galthié et Raphaël Ibanez ont, selon plusieurs sources, joué un rôle déterminant – se sont déroulées dans un esprit de concorde. L’accord a été finalisé la semaine dernière à Marcoussis avec les représentants des joueurs (Antoine Dupont, Gaël Fickou, Charles Ollivon, Gregory Alldritt ou Julien Marchand). Selon nos informations, ces derniers – qui pensaient initialement toucher environ 300 000 euros chacun en cas de victoire le 28 octobre prochain – percevront un peu moins de 200 000 euros. Dans l’accord signé, il a aussi été convenu d’une prime minorée dans l’hypothèse d’une place finale de vice-champion du monde, mais les Bleus ne toucheront aucune autre prime d’objectif en cas de défaite en demi-finale. Seules les primes de présence sur les feuilles de match et les indemnités convenues pour leur sélection pour la compétition seront perçues. Au total, cela représentera, dans l’hypothèse d’un titre de champion de monde, une enveloppe de 7,7 millions d’euros pour la FFR à partager entre les joueurs, assez loin du chiffre évoqué à la base par Serge Simon.