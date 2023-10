L'Angleterre s'est finalement défait des Fidji ce dimanche après-midi (30-24). Un succès que les Anglais doivent à un pack dominateur. Courtney Lawes s'est montré impérial, Owen Farrell a capitalisé au pied.

1. Ellis Genge 7/10

Le gaucher s’est d’emblée signalé par deux plaquages appuyés sur Botia et Tuisova. On l’a aussi vu oeuvrer dans les nombreux mauls anglais, desquels il est parti quelque fois pour défier au ras. Remplacé par Joe Marler, qui n’a pu plaquer Masilasila qui offrit une passe décisive à Botitu à dix minutes de la fin, mais qui se rattrapa par quelques charges et un bon pressing défensif quand les Fidjiens sont venus à une dizaine de mètres de la ligne anglaise.

2. Jamie George 6/10

Bon match du talonneur des Saracens qui illustra bien la supériorité en conquête directe des Anglais. A son crédit, un ballon gratté au sol en première mi-temps, qui fut l'un des secteurs sur lesquels les Anglais ont bâti leur succès. Fait suffisamment rare pour être noté, George n’a pas été remplacé par le jeune Theo Dan, et a joué 80 minutes.

En se faisant peur, l'Angleterre file en demi-finale et retrouvera la France ou l'Afrique du Sud !



Le film du match > https://t.co/DXYhCcHRc4#RWC2023 #ENGvFIJ pic.twitter.com/L3n6nU8PBV — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 15, 2023

3. Dan Cole 5,5/10

Fidèle à son image de joueur rustre, le joueur de Leicester a assuré l'essentiel en tenant la baraque en mêlée fermée et en se montrant rigoureux en défense. Remplacé par Kyle Sinckler à l’heure de jeu qui a apporté sa puissance et son énergie sur les montées défensives dans les vingt dernières minutes.

4. Maro Itoje 6,5/10

Solide prestation du deuxième ligne des Saracens, que l’on a même vu intercepter, raffûter, et piquer un sprint dans la défense fidjienne en début de rencontre. Souvent visé en touche, il a assuré ses prises de balle et apporta sa dimension physique dans le jeu courant. L’un des meilleurs anglais sur la pelouse. A son débit trois plaquages manqués, dont le dernier sur Peni Ravai qui marque.

5. Ollie Chessum 5,5/10

Belle activité du jeune et prometteur deuxième ligne de Leicester qui ne s’est pas économisé en défense et a fait preuve d’une belle constance pendant une heure avant de baisser pavillon, à l’image de son plaquage manqué sur Radradra qui perce sur 40 mètres. Remplacé peu après par George Martin, entré à la 70ème minute.

6. Courtney Lawes 7/10

Le vice-capitaine anglais n’a pas mis longtemps à se mettre en évidence avec un grattage dès la 8ème minute qui vint interrompre un temps fort fidjien, et s’est montré adroit pour faire jouer autour de lui dans le jeu ouvert. Comme son coéquipier Itoje, il fut souvent sollicité en touche et se montra rassurant sur ses prises. Il commit en revanche une erreur en fin de partie quand il posa un pied en touche après avoir saisi un renvoi, offrant une touche dangereuse aux Mélanésiens, qui fut sans conséquence.

7. Tom Curry 6,5/10

Pénalisé pour un plaquage sans les bras réalisé sur Tuisova et juste devant les poteaux qui a permis à Lomani de ramener les Fidjiens à cinq points après vingt minutes de jeu, le flanker a encore fauté avant la demi heure de jeu, cette fois sans conséquence. Pour compenser, le flanker s’est multiplié en défense et n’a pas ménagé ses efforts dans les rucks. Remplacé par Billy Vunipola qui a semblé pataud derrière sa mêlée.

8. Ben Earl 7/10

Pénalisé pour avoir gardé le ballon au sol en tout début de rencontre, Earl a tenté de mettre son équipe dans l’avancée sur ses prises de balle. S’il n’a que rarement trouvé d’avancée franche en première mi-temps, il a usé sans relâche la défense fidjienne grâce à sa dimension athlétique supérieure qui lui a permis de trouver une faille à six minutes de la fin et de gagner une quarantaine de mètres.

9. Alex Mitchell (7/10)

Derrière un pack dominateur, il est toujours plus facile pour un demi de mêlée d'insuffler du jeu. Il faut tout de même rendre un hommage à Alex Mitchell, qui a eu une très bonne influence sur le jeu anglais. Le joueur de Nothampton a su alterner entre les éjections rapides et les initiatives personnelles devant la défense pour créer du danger et fixer les premiers plaqueurs fidjiens. Ses jeux au pied de dégagement ont été de bonne facture même si un fut touché par un défenseur, heureusement sans conséquence. Remplacé à la 59e minute par Danny Care.

10. Owen Farrell (7,5/10)

Il a fait ce qui marchait le mieux dans ce match en plaçant constamment ses avants dans les zones voulues, avant de les servir pour aller enfoncer la défense fidjienne. Conscient que ses "gros" dominaient le pack fidjien, il n'a pas forcé les choses. Si la plupart des ouvreurs auraient tenté d'écarter davantage la balle, Farrell s'est lui plutôt réservé d'écarter sans cesse, à raison. Alors que Marcus Smith s'est occupé des pénaltouches, le joueur des Saracens a eu la charge des tirs au but et s'en est bien sorti (7/9, dont un drop important). À son défaut, il a grandement subi la charge de Mawi sur l'action de l'essai de Mata. Il se rend coupable d'un en-avant volontaire en toute fin de partie.

11. Elliot Daly (6,5/10)

Sa polyvalence lui a permis de dézoner plusieurs fois au cours de la partie. Il fut même replacé à l'arrière pendant le protocole commotion de Marcus Smith. En attaque, il a tout de même manqué de vitesse. Il ne fixait pas assez la défense alors qu'une situation d'essai se profilait (31e). Son petit coup de pied par-dessus juste avant la pause n'était pas le geste juste. En seconde période, il s'est montré davantage créatif. Il terminait le match avec quatre défenseurs battus.

Coupe du monde de rugby 2023 - Elliot Daly (Angleterre) PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

12. Manu Tuilagi (6/10)

Un gros duel l'attendait au milieu du terrain face à Tuisova et Manu Tuilagi a tenu la dragée haute physiquement au Fidjien. En puissance, il a inscrit le premier essai du match en partant petit côté après un maul et en résistant à Mata et Habosi. Avec Marchant, il s'est montré imperméable en défense face aux très créatifs centres adverses. Il fut tout de même pénalisé pour un hors-jeu évitable et son soutien inefficace a permis à Habosi de gratter un ballon (7e). Ses trois plaquages manqués ternissent son match.

13. Joe Marchant (5,5/10)

Le centre des Harlequins a inscrit le deuxième essai des siens après un bon crochet intérieur, même s'il semble qu'un surnombre se profilait au large. Solide, il a contrecarré toutes les tentatives de prises d'intervalles des centres fidjiens. En montant très vite sur les extérieurs, il a même coupé toutes les possibilités de jeu dans le dos. Il fut forcément moins en vue en attaque.

Coupe du monde de rugby 2023 - Joe Marchant a inscrit un essai face aux Fidji PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

14. Jonny May (4/10)

Face à un Semi Radradra qui a constamment cherché le duel physique, Jonny May a tout simplement mis son corps en opposition pour faire tomber le Fidjien. Quasiment invisible en attaque, il fut neutre au possible. Remplacé par Ollie Lawerence (65e).

Coupe du monde de rugby 2023 - Marcus Smith (Angleterre) en sang PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

15. Marcus Smith (6/10)

Habituel ouvreur, Marcus Smith était ce dimanche à l'arrière pour la deuxième fois de sa carrière. Son match fut un véritable sacrifice physique, plus qu'une partie de plaisir. Plusieurs fois, il s'est montré courageux défensivement, notamment face à Semi Radradra. Il fut en sang après 20 minutes de jeu après un plaquage tête contre tête de Vinaya Habosi mais a pu revenir sur le terrain. Muselé offensivement, il a souvent subi de gros plaquages.