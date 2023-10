Face à la presse, le capitaine des Pumas s'est confié à la suite du succès face au pays de Galles (17-29), et la qualification pour le dernier carré de la coupe du Monde. Le talonneur veut voir grand pour sa nation.

Que ressentez-vous après votre qualification ?

Tout d’abord, permettez-moi de remercier tout le peuple argentin. C’est un honneur, je suis très fier d’être Argentin et de porter ces couleurs. Je suis très fier de notre équipe. Je suis fier de ce que l’on a fait cette semaine. On va en profiter, mais la semaine sera courte pour préparer la demi-finale. On va se reposer, mais on a des choses à modifier. On doit continuer à s’améliorer.

Comment analysez-vous votre rencontre ?

Les Gallois sont vraiment bons, c’est une équipe solide, ça n’a pas changé. On savait que ce serait très serré. En tant qu’équipe, on se bat dans tous les domaines, on aime ça. C’était loin d’être parfait, mais maintenant, direction Paris.

Comment expliquez-vous la progression ?

Je crois que ça vient de notre personnalité et de la façon dont on s’entraîne. Ça fait longtemps qu’on se prépare pour ça. Ces deux dernières années, rien n’a été facile pour nous. On se fait mutuellement confiance. On est un groupe soudé. Bien sûr, vous ne voyez que les quinze qui sont sur le terrain, ou les vingt-trois, mais il y a derrière nous beaucoup de personnes qui sont incroyables. Ces gens travaillent jour et nuit. Nous, on a la chance de porter ce maillot, mais c’est vraiment un effort collectif.

Les erreurs défensives ont failli vous coûter cher...

Dès le départ, on savait que ça ne sera pas parfait, rien n’est parfait dans la vie. Ce qui compte, c’est la façon dont on se saisit de l’instant présent et dont on se bat les uns pour les autres. C’est ça, le rugby. J’ai envie que ça ne s’arrête jamais. Il va falloir qu’on s’améliore, qu’on soit d’une efficacité clinique dans un grand nombre de domaines. Je sais que je peux être assez exigeant, mais je suis très fier de cette équipe.