Les Vannetais sont toujours invaincus après 7 journées et ont un nouveau dauphin nommé Montauban. En bas du classement, Soyaux-Angoulême intègre la zone rouge après sa défaite face à Mont-de-Marsan, voici les enseignements de la soirée !

Montauban s'affirme encore un peu plus et prend la deuxième place !

Passés proche de la relégation la saison dernière, les Montalbanais sont transformés dans cet exercice 2023/2024 ! Face à des Provençaux plus que redoutables cette saison, les Tarn-et-Garonnais ont encaissé le premier essai du match, signé Dufour. Mais aucune raison de s'inquiéter pour l'USM. Jerôme Bosviel a fait le boulot face aux poteaux pour ramener les siens et leur permettre de passer devant en début de seconde période. Quelques secondes avant le coup de sifflet final, Bastien Guillemin y est allé de son essai pour assurer la victoire des siens sur le score de 25-10.

Avec ce troisième succès de rang, Montauban est le nouveau dauphin de Vannes. Provence Rugby repart bredouille mais reste sur le podium. Les joueurs de Mauricio Reggiardo ont cruellement manqué de réalisme pour espérer ramener des points de Sapiac.

Béziers et ses recrues résistent à Colomiers

Accueillis en héros, les Portugais de Béziers sont toujours sur leur nuage après leur victoire face aux Fidji en Coupe du monde. Dès la sixième minute, Raffaele Costa Storti a marqué le premier essai des siens... bien servi par Samuel Marques. Dans une première mi-temps qu'ils ont largement dominée, les Biterrois ont également pu compter sur Tim Nanaï-Williams. Aligné à l'ouverture, la recrue venue du Stade toulousain est à l'origine de la première réalisation de l'ASBH, et a marqué la deuxième en fin de premier acte. On peut difficilement rêver mieux comme première !

En deuxième mi-temps, Colomiers a réagi avec deux essais mais doit se contenter du point de bonus défensif, acquis à la dernière seconde grâce à une pénalité. Victoire finale 26-22 des Héraultais qui se donnent de l'air au classement.

Valence Romans intraitable

Quand les Damiers gagnent à domicile, bien souvent, ils ne font pas semblant. 55-0 contre Biarritz, 45-10 contre Brive et maintenant... 34-7 contre Rouen. Seul Colomiers est parvenu à bousculer le VRDR avant de perdre 26-22. Ce vendredi soir, la rencontre a été à sens unique et c'est par le jeu que les joueurs de Valence-Romans ont surclassé des Rouennais complètement dépassés.

Que ce soit sur l'essai de Charles Bouldoire (26e), celui de Mosese Mawalu (29e) ou encore le dernier d'Adam Vargas (50e), à chaque fois les mêmes ingrédients : de la vitesse, des passes dans le bon tempo et de la continuité dans le jeu. Les Drômois ont régalé leurs supporters et font leur entrée dans le top 6. Malgré la réduction du score en fin de rencontre, les Rouennais repartent avec les valises pleines et restent bloqués à la dernière place de ce Pro D2.

Thomas Lhusero et les Drômois sont bien installés dans le top 6. Icon Sport

Mont de Marsan confirme sa forme

Les Montois restaient sur 3 succès en Pro D2, en voilà un quatrième consécutif. Dernier du championnat à la troisième journée, le Stade est actuellement cinquième et à un point du podium et confirme son incroyable remontée. Cette bonne forme a été confirmée sur la pelouse de Chanzy face à des Angoumoisins eux dans une très mauvaise passe. Auteur de quatre essais et détenteurs provisoire du bonus offensif, les hommes de Patrick Milhet ont dominé le SAXV.

En conquête, les Violets ont souffert, tout comme dans le jeu courant. À l'image du troisième essai montois où Sayerse est au bout d'un superbe mouvement. Des erreurs ont aussi bien aidé les Montois comme sur le deuxième essai inscrit par Patricio Fernandez et un bon rebond favorable. Après ce revers 11-28, Soyaux est actuellement barragiste.

La victoire d'Aurillac signée Aucagne

On savait les Aurillacois dépendants des performances de leurs jeunes, et ce vendredi soir contre Agen, ils ont été servis. Antoine Aucagne en tête de file. Le demi d'ouverture de 23 ans enchaînait sa 5e titularisation consécutive et a réalisé sa performance la plus aboutie.

C'est lui qui convertit au pied la domination des Cantaliens avant que son 3e ligne de 21 ans Beka Shvangiradze inscrive le 1er essai juste avant la pause (39e). En deuxième mi-temps malgré le réveil agenais, les Aurillacois tiennent, puis Antoine Aucagne, encore lui, inscrit le 2e essai de la rencontre et redonne 11 points d'avance aux siens. Au total, Aucagne inscrira 19 points. Deux semaines après leur défaite 34-9 à Mont-de-Marsan, les hommes de Roméo Gontineac rebondissent et l'emportent 24-10. Agen enchaîne une 2e défaite consécutive.

Le leader vannetais toujours invaincu

Bien heureux les Vannetais de rentrer de Dax avec une victoire bonifiée 34-22. En début de rencontre, le huit de devant breton roule sur les Dacquois et après 16 minutes de jeu, le RCV mène déjà 14 à 3. On pense alors à une démonstration, mais le promu a du coeur et ne lâche rien. La botte de Romuald Séguy et l'essai de Maxime Delonca leur permettent de revenir à 4 points avant la pause.

En deuxième mi-temps, les Dacquois marquent des points au pied quand les Vannetais inscrivent des essais. À trois minutes du terme les Bretons ne mènent que de 4 points, mais Jules Le Bail passe une dernière fois la ligne d'en-but et met fin aux espoirs des locaux. Vannes repart donc avec les 5 points de la victoire bonifiée, reste invaincu et confirme son statut de leader. Comptablement, Dax n'a pas inscrit de point ce soir, mais ce match peut tout de même apporter quelques satisfactions.

Brive et Grenoble font le spectacle, le CAB sort vainqueur

Les spectateurs présents dans le Stadium municipal ne se sont pas ennuyés ce vendredi soir ! Brivistes et Grenoblois ont fait le spectacle avec un match à huit essais ! Et à la fin de ce spectacle, ce sont les Corréziens qui ont eu le dernier mot pour intégrer le top 6 avec une victoire bonifiée.

Le CAB a notamment pu compter sur sa jeunesse triomphante, avec un bon Léo Carbonneau à la mêlée et Mathis Ferté auteur d'un doublé sur son aile droite. Les Isérois se sont accrochés mais ont parfois manqué de précision en défense pour espérer mieux. Une défaite frustrante 38-26 pour eux, qui repartent bredouilles.