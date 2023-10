Présent en conférence de presse mercredi, l'entraîneur des avants du XV de France est évidemment revenu sur le retour d'Antoine Dupont. Mais aussi sur les propos de Rassie Erasmus, ce dernier affirmant que les joueurs français avaient parfois tendance à simuler pour s'attirer les ferveurs de l'arbitrage...

Antoine Dupont s'est entraîné mercredi avec un casque, quelles ont été ses sensations ?

Il se porte très bien. Il est resté impliqué sur les choix stratégiques de l’équipe avec les évolutions que l’on met en place dans le jeu, même lorsqu’il a bénéficié d’un peu de repos. Il a eu besoin de récupérer. Aujourd’hui, il est encore plus concerné. Il est revenu avec nous et il est revenu de manière très active dans tous les entraînements, les vidéos, les choix stratégiques et techniques. Et tout ce qui compose, simplement, le jeu de l’équipe de France.

Avez-vous la tentation d’adapter votre système défensif pour protéger Antoine Dupont ?

Depuis de nombreuses années, Antoine est un des plus gros défenseurs de l’équipe. Il est à 100 % de ses capacités. Il n’y a donc aucune raison de changer quoi que ce soit.

Historiquement, les Boks ont toujours centré leur jeu sur le combat, souvent de manière brutale. À quel genre de match vous attendez-vous ?

Il existe toujours des matchs sur lesquels l’engagement est incroyable. Prenez le Portugal, une équipe qui a su montrer à tout le monde que notre sport est un sport de combat. À partir du moment où l’état d’esprit de notre équipe est bien présent et à partir du moment où les joueurs sont capables de faire des sacrifices, ces équipes-là peuvent faire des choses incroyables. Toutes les nations du monde quand elles affrontent l’Afrique du Sud savent quelle va être la difficulté.

À quatre jours du quart de finale face à l’Afrique du Sud, Grégory Alldritt a évoqué la dimension émotionnelle du rendez-vous, le défi physique qui attend les Bleus, la troisième ligne adverse ou encore le retour du capitaine Dupont sur la pelouse\u2b07\ufe0fhttps://t.co/DrhGPQYe2e — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 11, 2023

Le quinze de France n'a-t-il pas les armes pour répondre à ce défi physique ?

L'Afrique du Sud est une équipe qui marque ses adversaires, une équipe très dense et très costaud. C’est une équipe qui cultive cette particularité-là et qui fait preuve d’une énorme dimension physique qui fait que les équipes ont du mal à rivaliser. Avec notre côté latin et notre fierté, nos joueurs ont été capables de relever le défi, il y a peu à Marseille (NDLR : Novembre 2022). On se prépare à ce genre de choses. Évidemment que la rencontre sera d’une intensité assez rare, comme ça avait été le cas à Marseille. J’espère qu’ils ont prévu un bon staff médical, car les joueurs faisaient la queue pour le protocole commotion. Une chose est sûre, les joueurs français essaieront de répondre présent à l’énorme défi qui leur est lancé.

Qu’avez-vous à répondre aux propos de Rassie Erasmus, affirmant que les joueurs français simulent parfois pour obtenir les faveurs de l’arbitrage ?

Il n’y a pas grand-chose à dire. Rassie Erasmus est rompu à ces exercices médiatiques. On connaît l’intensité et la violence que peuvent mettre les joueurs sud-africains dans une rencontre, je n'ai pas d'interprétation à livrer suite à ces propos. Pour être honnête, ce qu'il dit m'importe peu. L'important, c'est de préparer au mieux nos joueurs aux possibilités d'agression adverse.

Rassie Erasmus a lancé en conférence de presse que les Français avaient pris pour habitude de simuler afin de glaner des pénalités. Il s'attend aussi à voir Antoine Dupont titulaire \ud83d\udc47https://t.co/9cY0Xoa8va — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 11, 2023

Comment jugez-vous l'état d'esprit de Fabien Galthié à l'approche de ce quart de finale ?

Vous allez bientôt l’avoir, vous pourrez lui poser la question en direct. Ça sera plus simple que d’interpréter mes propos. Comme toutes les personnes qui composent ce staff, Fabien a grandement évolué depuis sa prise de fonction en 2019. Aujourd’hui, notre mandat a pu se préparer de la meilleure des manières qui soit, avec l’évolution individuelle de chacun. Aujourd’hui, un événement incroyable approche. Cela fait quatre ans qu’on se prépare pour ces phases finales. On va essayer de le préparer de la meilleure des manières, avec beaucoup de calme et de stabilité.

Quel regard portez-vous sur le retour au premier plan d'Anthony Jelonch et sur son duel face à Siya Kolisi, revenu lui aussi d'une blessure similaire ?

Anthony a démarré cette aventure sur la tournée que l’on a vécue en Australie (2021). Dans son jeu, il a toujours fait preuve de densité physique et a toujours répondu présent, quel que soit l’adversaire. Sa capacité à revenir aussi vite n’est pas incroyable, elle est due à son travail acharné et à son sérieux. Ce n’est pas donné à tout le monde de revenir si vite. Avec tout le travail qu’il a pu entreprendre avec son club, avec le chirurgien et avec le staff de l’équipe de France qui s’est occupé de lui de manière particulière, je pense que c’est quelque chose qui lui a permis de revenir avec encore plus de conviction. Quand on est joueur de haut niveau, une blessure peut vous diminuer ou vous donner l’opportunité de revenir encore plus fort. C’est la deuxième hypothèse pour Anthony. Au-delà de sa qualité individuelle en tant que joueur, ce qui était particulier avec Anthony, c’est la relation qu’il a avec les autres membres de l’équipe. La relation qu'il a avec Antoine (Dupont), avec qui il joue depuis qu’ils sont cadets, avec Cyril (Baille), avec Julien (Marchand) et avec Grégory (Alldritt) qui partage sa chambre, crée une notion d’équipe importante. La relation que les joueurs peuvent avoir entre eux est une force qui peut donner un supplément d’âme et ça peut faire la différence. Notre groupe est réellement composé de joueurs capables de se donner les uns pour les autres. Il y a un côté altruiste. Ce sont des choses qui peuvent faire la différence dans les matchs qui arrivent.