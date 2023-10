Depuis l'ouverture de la Coupe du monde, World Rugby fait bloquer les vidéos de match postées en natif par des non-détenteurs de droits les réseaux sociaux. Une stratégie assumée par la fédération internationale, qui privilégie l'exclusivité des diffuseurs.

"Cette vidéo n'est pas disponible dans votre région". Tel est le message affiché dans les vidéos postés par des comptes non-détenteurs de droits comportant des extraits de match de la Coupe du monde, en France, sur les réseaux sociaux. Pour cette dixième édition du Mondial, World Rugby fait respecter l'accord exclusif avec ses diffuseurs dont TF1 dans le pays hôte. Malgré la colère et la frustration des internautes, la fédération internationale assume clairement sa position, dans la droite lignée des éditions précédentes.

"Il n’y a pas d’évolution par rapport aux autres Coupes du Monde de Rugby. C’est la même situation qu’en 2019 et de la dernière Coupe du monde féminine. On ne partage pas le fait que ces restrictions empêchent nos contenus d’être vus puisque nous avons des chiffres qui prouvent que nous avons dépassé le milliard de vues sur la phase de poules, en forte progression par rapport aux éditions précédentes." souligne un porte-parole de World Rugby.

What a splendid Ce contenu n'est pas disponible ! https://t.co/5KWahuqQXt — Renvoi aux 22 (@Renvoiaux22) September 23, 2023

"Ensuite il y a des droits à faire respecter. Nos contrats avec les diffuseurs comportent des clauses qui ne permettent pas de diffuser des images de matchs en natif sur quelques marchés dont la France. TF1 apporte énormément pour développer notre sport avec une diffusion en clair et des audiences records, et leur contrat inclut une exclusivité sur les réseaux." poursuit-il.

La frustration ? Notre rôle est de préserver le droit des diffuseurs

Depuis l'ouverture de la Coupe du monde, des critiques ne cessent d'inonder les réseaux sociaux, notamment X, anciennement Twitter. Mais pour World Rugby, cette frustration n'est pas légitime. "Les images de match sont des droits réservés aux partenaires de la Coupe du monde. Ils ont payé pour avoir le droit de les diffuser et notre rôle est de préserver leurs droits. On fait attention à garantir ces droits. Mais nous souhaitons rappeler que tous les résumés de matchs sont disponibles gratuitement sur le site de la Coupe du Monde de Rugby et de RugbyPass TV".

Une stratégie opposée à celle de la NBA, la ligue de basket-ball américaine, qui a fait le choix de diffuser énormément de contenus sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années, avec un certain succès.