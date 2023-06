Le groupe TF1, détenteur des droits de diffusion de la Coupe du monde 2023, a décidé de sous-licencier 28 rencontres de la compétition à France Télévisions et M6. Si le groupe de service public a déjà retransmis cette compétition, ce sera une première pour M6.

C’était la grande question. En septembre 2021, lors de l’attribution des droits de diffusion de la Coupe du monde 2023 à TF1 par World Rugby, l’interrogation se posait déjà de savoir si la chaîne du groupe Bouygues allait sous-licencier une partie des matchs à une autre chaîne. La réponse est tombée mercredi : le groupe TF1 a décidé de sous-licencier 28 des 48 matchs de la compétition à France Télévisions et M6. Une stratégie différente de celle orchestrée lors du précédent Mondial au Japon en 2019. Cette année-là, TF1 avait retransmis l’ensemble des rencontres de la compétition sur ses différentes antennes. À noter que ce Mondial 2019 au pays du soleil levant a été l’événement de rugby le plus regardé de tous les temps, avec plus de 857 millions de personnes dans le monde entier via le réseau de partenaires de diffusion détenteurs de droits de World Rugby, soit une augmentation de 26 % par rapport à la précédente édition en Angleterre. Évidemment, du côté de TF1, la réflexion a donc été longue et a fait l’objet d’âpres négociations.

20 matchs sur TF1, 10 sur France Télévisions, 18 sur M6

Dans le détail, TF1 retransmettra trois des quatre rencontres de poules des Bleus, dont le match d’ouverture France-Nouvelle-Zélande, programmé le vendredi 8 septembre, à 21 heures. Avec une telle affiche, la première chaîne française a l’espoir de battre un nouveau record. Jusque-là le record d’audience pour un match de rugby est de 18,7 millions, enregistré lors de la finale de 2011 entre le XV de France et les All Blacks.

La chaîne proposera aussi France-Uruguay, le jeudi 14 septembre (21 heures) et France-Italie le vendredi 6 octobre (21 heures). Ensuite, TF1 programmera les deux meilleurs quarts de finale dont celui du XV de France, les deux demi-finales, le match pour la troisième place et, évidemment, la finale.

Pour les téléspectateurs, la bonne nouvelle, c’est que les dirigeants de TF1 se sont entendus avec France Télévisions et M6, deux groupes qui sont diffusés en clair et gratuitement. Dans la négociation, France Télévisions a obtenu dix rencontres de la Coupe du monde 2023, dont une avec les joueurs du sélectionneur Fabien Galthié. Il s’agit de France-Namibie qui se disputera le jeudi 21 septembre (21 heures). Le groupe du service public diffusera également un quart de finale. « Pour France Télévisions, diffuseur historique du rugby, il était important d’offrir à nos fidèles téléspectateurs des grands moments de cet évènement de premier plan dans le calendrier sportif international qui complètent notre offre, s’est réjoui Laurent-Eric Le Lay, le directeur des Sports de France Télévisions. Nous sommes très fiers d’accueillir en direct ces dix matchs de la Coupe du monde sur le plus grand terrain de sport que constituent nos antennes et nos offres digitales. »

Enfin, si France Télévisions a déjà eu le privilège de retransmettre cet événement (la dernière fois, c’était 2011 pour le Mondial néo-zélandais), M6 est le petit nouveau de la bande. Jamais la chaîne n’avait proposé des matchs d’une coupe du monde de rugby à ses téléspectateurs. M6, pour sa part, diffusera donc un total de 18 matchs dont un quart de finale.