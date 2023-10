Ce samedi, l'Argentine affronte le pays de Galles à Marseille pour une place en demi-finale (coup d'envoi à 17 heures). Pour cette rencontre, Michael Cheika a décidé de titulariser Facundo Isa en position de troisième ligne centre après la blessure de Pablo Matera. Santiago Carreras évoluera à l'ouverture.

Quelques heures après les Gallois, c'est au tour des Argentins de dévoiler leur composition d'équipe pour le quart de finale de Coupe du monde.

En première ligne, Gallo, Montoya et Gomez Kodela sont une nouvelle fois associés, tout comme comme Guido Petti et Lavanini dans la cage. En troisième ligne aile , ce sont Gonzalez et Kremer qui vont débuter la rencontre. Après la blessure de Pablo Matera, c'est le Toulonnais Facundo Isa qui portera le maillot floqué du numéro huit.

Dans la ligne arrière, les Toulousains Santiago Chocobares et Juan Cruz Mallia sont présents dans le quinze de départ, tout comme Mateo Carreras, auteur d'un triplé face au Japon.

À l'ouverture, la confiance est toujours donnée à Santiago Carreras. Nicolas Sanchez sera une nouvelle fois sur le banc des remplaçants.

Le XV de départ de l'Argentine : 15. Mallia ; 14. Boffelli, 13. Cinti, 12. Chocobares, 11. M. Carreras ; 10. S. Carreras, 9. Cubelli ; 7. Kremer, 8. Isa, 6. Gonzalez ; 5. Lavanini, 4. Petti ; 3. Gomez Kodela, 2. Montoya (cap.), 1. Gallo.

Remplaçants : 16. Creevy, 17. Sclavi, 18. Bello, 19. Alemanno, 20. Bruni, 21. Bazan Velez, 22. Sanchez, 23. Moroni.