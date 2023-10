Dimanche face aux Bleus, le sélectionneur sud-africain Jacques Nienaber devra choisir entre Manie Libbok et Handré Pollard. Dans l'émission viàMidol, la quotidienne, Xavier Garbajosa, consultant Midi Olympique pour la Coupe du monde a livré son impression sur ce duel.

Lors des phases finales de Coupe du monde, les impératifs sont toujours les mêmes, il faut : une grosse défense, de la discipline et un bon buteur. Tout cela est d'autant plus vrai lorsque les deux équipes qui s'affrontent sont proches, c'est le cas de l'Équipe de France et l'Afrique du Sud. Dès lors, un dilemme important se présente devant Jacques Nienaber, sélectionneur sud-africain. Qui de Manie Libbok ou Handré Pollard prendra place à l'ouverture ?

Le premier cité est un joueur de ballon qui apporte beaucoup de vitesse au jeu de son équipe, un vrai atout offensif. Mais comme on l'a vu face aux Irlandais (8-13), il est parfois un buteur friable, 11 points ont été oubliés et cela a coûté la victoire aux Bocks. Handré Pollard est davantage un gestionnaire, réputé pour la qualité de son pied dans le jeu courant et... face aux perches. L'ancien montpelliérain a rejoint le groupe pour remplacer un talonneur, Malcom Markx. Consultant Midi Olympique pour la Coupe du monde, Xavier Garbajosa estime que le rappel d'Handré Pollard en cours de compétition est un signe fort envoyé par le staff. Dans l'émission viàMidol, la quotidienne, il explique ce que pourrait être le plan de jeu des Sud-africains en cas de titularisation du demi-d'ouverture de Leicester.