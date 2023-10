La phase de poules de la Coupe du monde 2023 est déjà terminée. L'heure de faire un premier bilan, et donc de sortir la calculatrice. En termes de points et d'essais marqués, l'édition 2023 est le plus prolifique depuis l'édition 2003, indéboulonnable en haut du classement.

Avez-vous eu l'impression de voir plus d'essais sur cette Coupe du monde 2023 par rapport aux éditions précédentes ? Si la réponse est oui, vous avez vu juste. Le Mondial 2023 est le plus prolifique depuis l'édition 2003. Avec 2248 points inscrits en 40 matchs, soit une moyenne de 56,2 points par match, et 290 essais marqués, la phase de poules de la Coupe du monde en France se positionne à la quatrième position des Mondiaux les plus spectaculaires, du moins d'après les statistiques.

2003 indéboulonnable, 2023 proche du podium

Longtemps, la Coupe du monde 1987 est restée la plus prolifique en termes de points et d'essais marqués. Avec 1498 points au total sur la phase de poules (1311 points mais avec l'essai à quatre points) et 152 essais en 24 matchs disputés (7,79 essais par match en moyenne), la première édition qui a vu la Nouvelle-Zélande être sacrée à domicile, a gardé ce statut honorifique durant 16 années, avant l'édition qui s'est disputée en Australie, en 2003. Cette année-là, l'équipe de France avait terminé à la première place de la poule B avec quatre victoires en autant de rencontres.

Si on ne parle que des points inscrits sur une phase de poules, le Mondial en France est de peu au pied du podium, derrière l'édition 1999 (61,5 points en moyenne par match). Le Mondial 1987 est deuxième (62 points en moyenne par match), juste derrière 2003, donc, avec 62,15 points inscrits en moyenne par match.

Les éditions les plus prolifiques.

2023 est la 3ème édition la plus prolifique en termes d'essais inscrits

En se concentrant uniquement sur le nombre d'essais inscrits, le classement change quelque peu. La calculatrice continue de chauffer, et nous indique que si les éditions 1987 et 2003 sont toujours en tête (et dans cet ordre précis, 7,79 essais par match en moyenne et 7,5 pour 2003), la Coupe du monde en France complète le podium. Sur les 40 affiches disputées depuis le 8 septembre, 290 essais ont été inscrits, soit une moyenne de 7,25 par match.

Les scores très larges entre la Nouvelle-Zélande et l'Italie (96-17), la France contre la Namibie (96-0) ou l'Ecosse contre la Roumanie (84-0), en plus de règles favorisant davantage l'attaque (le 50-22 par exemple), sont autant de raisons qui expliquent pourquoi le Mondial en France dépasse les éditions récentes. Parmi les "mauvais élèves", on peut citer le dernier Mondial au Japon, avant dernier au classement, juste devant l'édition 1991 qui s'était disputée en Europe (46,29 points par match en moyenne, 5,29 essais marqués).