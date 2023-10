Éric Champ était l'invité de ViàMidol la quotidienne. L'ancien international aux 42 sélections est revenu sur la génération actuelle des Bleus tout en se projetant sur l'avenir.

Finaliste de la première Coupe du monde 1987, vainqueur du Grand Chelem la même année et vainqueur de Tournoi des cinq nations quatre fois (1986, 1987, 1988, 1989), Eric Champ fait partie de ceux qui ont écrit l'histoire du XV de France. L'ancien troisième ligne d'origine varoise était l'invité de ViàMidol la quotidienne ce dimanche soir. Pour ViàOccitanie et Midi Olympique il a accepté de se livrer et de donner son sentiment sur cette équipe de France.

Éric Champ parle d'une génération qui semble faire la différence et se projette sur la suite. Pour lui, si les hommes de Fabien Galthié s'offrent le titre de champion du monde, les Bleus pourraient "prendre le lead du rugby mondial pour les dix prochaines années". Pour rappel, le XV de France s'est qualifié en quart de finale à l'issue d'un sans-faute en phase de poule. Antoine Dupont et ses coéquipiers affronteront donc l'Afrique du Sud ce dimanche.