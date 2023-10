Les Japonais s'apprêtent à disputer un match d'une grande importance pour l'histoire de leur sport. Et face la portée de cet événement, ils ont tout à fait confiance en leur force.

C'est peu dire que l'engouement autour de l'équipe japonaise est fort au cours de cette Coupe du monde. Il suffit de suivre la sélection des Brave Blossoms pour se rendre compte que c'est même l'une des plus suivies. Ce vendredi, avant-veille de l'ultime match de poule, qui sera pour Argentins et Japonais un huitième de finale, près d'une centaine de journalistes étaient présents pour assister à l'entraînement des hommes de Jamie Joseph.

\ud83d\ude33\ud83c\uddef\ud83c\uddf5 Près d’une centaine de journalistes et photographes sont présents en conférence de presse ce vendredi. Le Japon va jouer un véritable « huitième de finale » contre l’Argentine dimanche à 13h à Nantes et on le ressent bien. \ud83d\ude05 #RWC23 #JAPvARG pic.twitter.com/dmttSAoNyJ — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 6, 2023

Et l'atmosphère était assez unique car joueurs, entraîneurs et accrédités laissaient transpirer une certaine confiance (toute en retenue) à l'approche de ce rendez-vous. Comme si tout un peuple s'unissait aux vingt-trois qui joueront dimanche. "Bien entendu, c'est un match extrêmement important, exprimait le capitaine Kazuki Himeno. Et avoir le soutien du public japonais nous aide beaucoup, car il nous pousse et nous encourage. C'est tous ensemble avec nos supporters que nous allons devenir une équipe. S'il vous plaît, au nom de l'équipe japonaise, merci de votre soutien. C'est le message que je voudrais transmettre."

"L'image que je veux qu'on donne, c'est une équipe dont le rugby est apprécié. Nous avons des joueurs expérimentés et cela va jouer en notre faveur, estimait le sélectionneur Jamie Joseph à sa droite. C'est d'ores et déjà un quart de finale et même une demie pour nous. Mais notre confiance est totale ; nos joueurs vont faire une bonne prestation et vont décrocher un bon résultat."

Ce match est aussi pour la prochaine génération

Ce à quoi fait référence l'ancien All Black, c'est la portée de ce match qui pourra rester dans les annales du rugby japonais. Cette deuxième qualification en quart de finale (en cas de victoire) inscrirait cette nation de façon durable dans l'échiquier mondial. D'ailleurs, plusieurs joueurs présents ont osé la comparaison avec "le miracle de Brighton", soit la victoire contre l'Afrique du Sud en phase de poules il y a huit ans : "Je ne sais pas si on peut dire que c'est pareil que ce match. Mais une chose est claire : on doit gagner pour se hisser en quarts pour la deuxième fois de notre histoire, disait le pilier Keita Inagaki, présent lors de cette nuit mémorable. C'est essentiel car c'est le reflet de tout notre travail pendant ces années."

Je me rappelle de Brighton, ça m'avait beaucoup inspiré

Et c'est là aussi que se joue une partie de l'avenir du rugby dans l'archipel. D'une part, parce que le soutien de cette équipe n'est pas seulement fort en France, et que la programmation du match à 20 heures n'est pas anodine. Et surtout, ce sont les prochaines générations qui seront directement impactées. "Je n'étais pas là (à Brighton) mais je me rappelle avoir regardé ce match. J'étais à l'université, et ça m'avait beaucoup inspiré. C'est pour ça que je suis là, témoignait le talonneur Atsushi Sakate. Cette rencontre contre l'Argentine est aussi pour la prochaine génération. Je sais que beaucoup de jeunes seront devant leur poste. Il faut penser à ça en entrant sur la pelouse dimanche."

Kotaro Matsushima et Ryoto Nakamura, lors de la victoire contre les Samoa à Toulouse. Icon Sport - Pierre Costabadie

Dernier à prendre la parole, Ryoto Nakamura résumait ainsi l'état d'esprit collectif avant ce huitième de finale : "J'ai la conviction de gagner cette rencontre qui sera déterminante pour l'histoire du rugby japonais. Bien sûr, on veut gagner, mais il y a aussi ce qu'on montre à nos enfants. Alors chaque minute compte. Nous allons tout donner, notre corps et notre esprit. C'est comme ça qu'on va réussir à le faire."