Ce samedi, dans le village de Arnac-Pompadour, Pierre Villepreux célébrait ses 80 ans. Pour l’occasion, le CA Brive et le Stade toulousain s’affrontaient, et, si les Toulousains se sont très largement imposés, l’important était ailleurs.

Pendant que la France du rugby fête son XV de France, au milieu de Corrèze, un petit village célèbre, lui aussi, le ballon ovale, mais d’une autre manière. Ce samedi à Arnac-Pompadour, sur un stade qui porte son nom, Pierre Villepreux fêtait, certes un peu en retard, ses 80 ans. Alors, pour l’occasion, le CA Brive et le Stade toulousain, les deux clubs dont il a porté le maillot, se réunissaient pour un match amical. Un geste qui a ému l’ancien joueur et sélectionneur de l’équipe de France.

Face à Toulouse et ces nombreux joueurs confirmés, la jeune garde Briviste a pu engranger de l’expérience cet après-midi à Pompadour.

Toulouse s’est logiquement imposé en imprimant un gros rythme (82-7). À noter le bel essai de M. Lestro après une belle course derrière sa mêlée. pic.twitter.com/8c0REcR7b8 — CA Brive Rugby (@CABCLRUGBY) October 7, 2023

Si jamais vous ne connaissiez pas l’homme, Pierre Villepreux, c’est un peu celui qui nous permet de voir les Bleus évoluer comme ils le font aujourd’hui. Ancien joueur et entraîneur, il a révolutionné la façon de jouer au ballon, prônant un jeu de vitesse et de mouvement pas toujours en vogue à son époque. C’est aussi celui qui a réussi à faire venir Florian Grill, le président de la FFR, à Arnac-Pompadour en pleine Coupe du monde, ça place un homme. Peut-être encore légèrement enivrés par la démonstration du XV de France de la veille, les spectateurs ont répondu présent. Dans ce stade qui a l’habitude d’accueillir des matchs de Régionale 1, cette fois, les coursives avaient fait le plein.

Un hommage avant tout

Pour que l’hommage soit complet, il fallait envoyer du jeu. Message reçu 5 sur 5 par des Stadistes qui n’ont généralement pas besoin de ça pour faire vivre le ballon. Jeu debout, passe dans la défense, petit coup de pied par-dessus, les Rouge et Noir se sont amusés et ont fait l’étale de tout leur talent. Alors, aux citrons, le tableau d’affichage affichait 49 à rien. Puis 82 à 7 au coup de sifflet final. Un score lourd pour le club de ses débuts, mais Pierre Villepreux ne retiendra sans doute pas ça. Cet après-midi, l’essentiel était ailleurs et l’intéressé avait du mal à contenir ses émotions au moment d’évoquer ce match hommage auquel les deux clubs ont accepté de participer immédiatement : « C’est émouvant de voir que deux clubs comme ça ont directement accepté de venir disputer cette partie sur le terrain de mes débuts. » Du haut de ses 80 printemps, Pierre Villepreux en a vu des matchs de rugby, pourtant celui-ci avait forcément une saveur particulière.