Vendredi soir, nous analysions en direct dans La Troisième Mi-temps le succès des Bleus face à l'Italie. Impérial, le XV de France s'est imposé en patron, un succès que nos journalistes ne souhaitaient pas minimiser.

La France a réussi son "huitième de finale". Vendredi soir, nous analysions la victoire du XV de France face à l'Italie, lors du dernier match de la fameuse poule A. Un succès brillant (60-7) et important puisqu'il a permis aux Bleus de terminer en tête de leur groupe, devant la Nouvelle-Zélande et donc de se qualifier pour les quarts de finales de la Coupe du monde. Surtout, les Bleus ont impressionné face à la Nazionale et ont confirmé leur statut de favoris pour le trophée Webb Ellis.

Cette performance était peut-être d'ailleurs la meilleure du XV de France offensivement lors de cette Coupe du monde, devant même la victoire face à la Nouvelle-Zélande. De nombreux joueurs ont réalisé un grand match et ont rassuré, comme Matthieu Jalibert, Gregory Alldritt ou encore Cameron Woki. Tout cela est prometteur pour la suite de la compétition.