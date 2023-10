Owen Farrell écrit l'histoire ! Face aux Samoa, l'ouvreur anglais, qui évolue au centre, a battu le record de Sir Jonny Wilkinson. Il ne lui suffisait que d'un point pour dépasser la fameuse barre des 1179 points.

Owen Farrell n'en finit plus d'écrire l'histoire de son sport. Le joueur des Saracens dispute son deuxième match consécutif face aux Samoa et avait l'occasion de battre un record historique. En effet, avec 1178 points au compteur sous le maillot de l'Angleterre, l'ouvreur de formation, qui évolue au centre sur la pelouse lilloise, pouvait dépasser Sir Jonny Wilkinson, et ses 1179 points en 91 sélections. Et c'est chose faite !

Malgré une première transformation ratée, le joueur n'a pas tremblé sur sa deuxième tentative pour dépasser celui qui a offert sa première, et pour l'instant seule, Coupe du monde au pays de Sa Majesté. Tout au long de la compétition, le joueur de 32 ans aura l'occasion de creuser encore un peu plus l'écart sur son illustre aîné.

A lire aussi : suivez la rencontre en live entre l'Angleterre et les Samoa

Deuxième meilleur réalisateur de l'histoire du rugby international

En dépassant l'ancien joueur du RCT, Owen Farrell devient le joueur européen ayant marqué le plus de points de l'histoire du rugby international. Mais il n'est que le deuxième meilleur réalisateur de l'histoire. En effet, le recordman en la matière reste le Néo-zélandais Dan Carter. En 112 caps, l'ancien du Racing et de l'Usap avait inscrit 1598 points, soit près de 400 d'avance sur son nouveau dauphin, Owen Farrell.