Si le nom du demi de mêlée samoan ne vous dit rien, vous avez en revanche sans doute déjà aperçu son mulet blond peroxydé. Excellent dynamiteur, Jonathan Taumateine espère guider les Manu Samoa vers une victoire face à l’Angleterre (17h45), malgré la probable élimination des siens.

Les Anglais usent beaucoup du jeu au pied. Vous attendez-vous à recevoir les coups de pied d’Owen Farrell, George Ford et consorts durant 80 minutes ? Et adapterez-vous votre stratégie au jeu anglais ?

Les Anglais utilisent le jeu au pied comme une arme offensive. Alors, nous allons devoir nous concentrer, en particulier pour notre troisième rideau. Nous avons beaucoup parlé du jeu au pied, et spécialement pour cette rencontre face aux Anglais. Nous devons juste être capables de nous adapter pour ne pas subir leurs coups de pied et arriver à mettre en place ceux destinés à notre plan de jeu.

Vous êtes un demi de mêlée dynamique, qui n’hésite pas à envoyer du jeu. Allez-vous vous canaliser face à l’Angleterre et son style de jeu basé sur le pied ?

Je ne vais pas changer grand-chose à ma façon de jouer. Et si je suis ici, c'est pour une raison, grâce à ma façon de jouer, donc je ne vais pas changer grand-chose. Il est évident qu'il y aura beaucoup de coups de pied. J'espère donc pouvoir gérer un peu cela, tant offensivement que défensivement. Nous essaierons de jouer aussi sur notre vitesse pour les faire reculer un peu. Je pense que nous devons simplement prendre un bon départ. C'est très important car, si notre deuxième mi-temps est toujours bonne, c'est comme un rappel à l’ordre après une mauvaise première mi-temps. Je pense donc que nous devons nous connecter en tant qu'équipe avant de rentrer sur le terrain pour prendre un bon départ et aller de l'avant.

En Nouvelle-Zélande, vous avez joué aux Chiefs puis aux Hurricanes, avant de rejoindre les Moana Pasifika. À la charnière, vous avez côtoyé des Brad Weber, Damian McKenzie ou TJ Perenara. Quels conseils vous ont-ils donnés pour aborder des rencontres face à de grandes équipes, comme celle qui se profile pour votre sélection face au XV de la Rose ?

Je pense qu’il y a quelque chose que j’ai appris de ces trois joueurs., c’est comment contrer la pression. Sur certaines personnes, elle peut être mauvaise, mais il est possible de la transformer en quelque chose de positif. Grâce à eux, j’ai donc appris à jouer avec la pression. D’ailleurs, comme vous pouvez le voir, j’ai toujours le sourire !

Jonathan Taumateine a joué quatre matchs titulaires dans ce Mondial

Vous parlez de pression, pour la Coupe du monde, vous jouez dans des stades pleins. Est-ce spécial pour vous ?

Oui, c’est sûr, mais j’apprécie vraiment ça ! Il est évident qu'il y a davantage de pression, mais il est plus facile pour nous d'aller sur le terrain et d'être performants grâce à ça. C'est ma première Coupe du monde. La faire en France, c’est vraiment incroyable, je suis ici pour pouvoir représenter ma famille et rester en contact avec ma culture.

Comment jugez-vous votre performance personnelle face au Japon ? Parce que vous avez été très critiqué sur les réseaux sociaux après ce match, notamment aux Samoa…

Cela a été assez dur… Les joueurs, surtout pour notre pays, nous ne sommes pas là pour faire des bêtises ou donner 50 % ou 90 % de notre capacité. Nous sommes toujours là pour gagner et représenter notre famille du mieux que nous pouvons. Je crois que j’ai commis quelques erreurs qui n’ont pas aidé l’équipe. Mais nous devons surmonter cela et aller de l’avant.

Savez-vous que vous êtes désormais mondialement connu pour votre coupe de cheveux ?

Oui, mais elle est bientôt finie… Les teintures, c'est un peu mon truc. Chaque fois que je joue plus de matchs que l’année précédente, je me teins les cheveux en blond peroxydé. Mais il se trouve que j'avais la coupe mulet plus tôt dans l’année, au moment de faire ma couleur. Alors, j'ai teint mon mulet en blond !

(Sama Malolo, talonneur des Samoa, présent à côté prend la parole) Allez donc sur Google. Tapez Jiraya de Naruto, c’est un personnage de dessin animé. Naruto, c'est l'animé préféré de JT (NDLR le surnom de Taumateine). Si tu cherches Jiraya sur Google, tu verras exactement comment il sera un jour. Avoir la même coupe que Jonathan ? Non, non (rires).