Il a fallu une bonne mi-temps pour que la puissance et l'expérience samoanes ne parviennent à endiguer la vibrante volonté chilienne. L'ouvreur chilien Rodrigo Fernandez a ébloui comme Jonathan Taumateine et Theo McFarland. L'après-midi fut plus compliquée, en revanche, pour un certain Ulupano Seuteni et le fantomatique Estaban Inostroza...

Les tops Jonathan Taumateine Impossible de le rater sur le terrain : sa coupe de cheveux mulet-peroxydée le rend identifiable entre mille. Surtout c'est un formidable joueur de rugby. Un demi de mêlée comme on les aime, qui colle au ballon et qui met du rythme au jeu sans oublier d'être intelligent. Comme sur la première action de la deuxième mi-temps où, après une touche, il a initié un superbe renversement d'attaque avant de conclure dans l'en-but de manière acrobatique l'essai du break samoan. Il a quitté la pelouse à la 52e quand le score était acquis, sous les ovations. Theo McFarland Le deuxième ligne samoan des Saracens a été précieux lorsqu'il a fallu endiguer la furia chilienne, en première période notamment. Au four et au moulin et malgré son imposant gabarit (1,95 m, 115 kg), le puissant numéro 5 a su se démultiplier pour renvoyer les sud-américains à leurs chères études. Au coup de sifflet final, McFarland n'était rien moins que le meilleur plaqueur de la rencontre avec treize plaquages réussis assénés. Pas mal pour un joueur qui aurait pu faire carrière au basket (il a participé aux jeux du Pacifique en tant que basketteur avant de choisir le rugby). Dans un match qui aura duré plus de 2h, les Samoans se sont défaits des Chiliens. Et ça ne s'est pas joué à un cheveu.#RWC2023 #SAMvCHI pic.twitter.com/Rb5SpN6qqS — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 16, 2023 Rodrigo Fernandez Il est méconnu sous nos latitudes, mais quel joueur de rugby il est ! Il a embarqué tout le stade avec lui sur sa feinte de croisée amenant le premier essai du match (6e), et a fait preuve d'une activité dantesque tout au long de son temps de présence sur le terrain. La justesse de ses passes, le tempo de ses courses, sa vision du jeu ... Il est selon nous l'une des belles surprises de ce premier tour. Cliquez ici pour revivre cette rencontre ! Les flops Ulupano Seuteni "Pris" dès la 6e minute sur une feinte de croisée de Rodrigo Fernandez, le Rochelais a écopé d'un jaune "orangé" pour avoir asséné un plaquage haut assassin sur le pauvre ailier chilien Santiago Videla, venu en leurre. Peu après son retour en jeu, Seteni a annihilé la plus belle action samoane de la première période en tentant de distiller un "rasant" absolument raté. Globalement, "Ulu" s'est montré désinvolte et a semblé se débarrasser trop facilement du ballon. Sa belle "passe décisive" sur le premier essai samoan ne suffit pas à relever le niveau de son match. Du haut de toute son expérience du très haut niveau, on attend beaucoup plus d'un joueur de ce calibre. Santiago Videla L'ailier buteur de "Los Condores" n'a eu que peu le loisir de fouler la pelouse du stade de Bordeaux. Commotionné dès la 22e minute sur un choc, il a dû quitter la pelouse groggy. Avant cela, il avait déjà raté un plaquage et une passe facile. Estaban Inostroza Peut-être une des entrées en jeu les plus furtives de l'histoire du rugby ! Entré en jeu à la 70e, Estaban Inostroza a quitté ses partenaires à la ...71e sur carton jaune, laissant ses copains quelques minutes à treize et finissant le match sur le banc. Pas idéal alors que Pablo Lemoine comptait sur sa force pour stabiliser l'édifice chilien dans les dernières minutes.