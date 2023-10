Ce vendredi, le sélectionneur argentin Michael Cheika a annoncé la composition argentine pour affronter le Japon ce dimanche. Beaucoup de joueurs mis au repos contre le Chili sont de retour pour ce qui s'apparente à un véritable seizième de finale.

L'Argentine remet la grosse équipe. Alors que Michael Cheika avait largement fait tourner la semaine dernière lors de la victoire des Pumas face au Chili (59-5), le sélectionneur de l'Argentine a décidé de rappeler ses cadres pour le match décisif face au Japon ce dimanche. Un match qui est un véritable seizième de finale puisque les Sud-Américains et les Asiatiques se disputent la deuxième place du groupe D de la Coupe du monde. Ils possèdent actuellement neuf points et ne peuvent plus devancer l'Angleterre au classement.

Pour cette rencontre, plusieurs joueurs de Top 14 sont alignés côté argentin. C'est le cas du Bordelo-Béglais Guido Petti, des Clermontois Tomas Lavanini et Marcos Kremer ainsi que des Toulousains Santiago Chocobares et Juan Cruz Mallia. Le Rochelais Joel Sclavi est de son côté sur le banc.

Le XV de départ de l’Argentine : 15. Mallia ; 14. Boffelli, 13. Cinti, 12. Chocobares, 11. M. Carreras ; 10. S. Carreras, 9. Bertranou ; 7. Kremer, 8. Gonzalez, 6. Matera ; 5. Lavanini, 4. Petti ; 3. Gomez Kodela, 2. Montoya (cap), 1. Gallo.

Remplaçants : 16. Creevy, 17. Sclavi, 18. Bello, 19. Alemanno, 20. Rubiolo, 21. Bazan Velez, 22. Sanchez, 23. Moroni.