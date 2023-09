Le demi de mêlée gallois continue de nier la prise d’hormone de croissance. Il pourrait très bien rester salarié de Biarritz sans jouer.

Mauvaise nouvelle pour Rhys Webb. La contre expertise a confirmé la présence d’hormones de croissance dans le sang du Gallois. Le demi de mêlée du Biarritz olympique risque donc jusqu’à 4 ans de suspension. Mais son club n’a encore reçu aucune notification au sujet de l’échantillon B. Sur un plan juridique, l’affaire se situe entre le joueur et l’AFLD (association française de lutte antidopage). Mais pour l’instant, Rhys Webb n’a pas le droit de venir au club. Il ne joue pas et ne s’entraîne pas avec le BO et aux dernières nouvelles, il n’était même plus à Biarritz, il était retourné au pays de Galles. La situation est assez ubuesque car tant qu’il n’est pas coupable, le joueur est toujours payé par le club et il lui reste un contrat de deux ans.

Pierre Pagès débarque de Lyon

L’AFLD peut lui proposer une reconnaissance de culpabilité et des sanctions qui vont avec, mais s’il la refuse et s’il refuse les sanctions, l’affaire irait devant la commission des sanctions de l’AFLD et ensuite éventuellement devant la justice administrative, le conseil d’État, ce qui peut s’éterniser. Entre-temps, le BO n’aurait pas de raison objective de le licencier. Rhys Webb pourrait donc très bien passer quasiment les deux prochaines années (terme de son contrat) dans la peau d’un salarié du BO sans y jouer ni s’y entraîner. À moins qu’il ne s’entende avec le club sur une rupture prématurée de son contrat. Cela demeure une possibilité. En tout cas, les Biarrots ont décidé d’engager le demi de mêlée Pierre Pagès (ex-Toulouse et Vannes), qui est actuellement joker Coupe du monde à Lyon.

Le demi de mêlée du Biarritz olympique, Rhys Webb, qui n’a pas joué hier lors du déplacement à Valence Romans, a été contrôlé positif à l’hormone de croissance, pendant le mois de juillet. Aldigé réagit.https://t.co/yBL8ZgTcqh — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 26, 2023

Selon nos informations, Rhys Webb va tenter de se défendre avec l’aide d’experts. On rappelle aussi que les cas positifs à cette substance sont rares et que la détection d’hormone de croissance exogène est très difficile car la fenêtre de détection est très courte. Webb pourrait essayer de contester la méthode de détection en jouant sur le fait que dans certaines conditions, un individu peut produire naturellement de l’hormone de croissance. Son avocat, maître Laplagne estime que l’échantillon B ne confirme pas stricto sensu l’échantillon A. La molécule K 22 censée démontrer la prise exogène s’y trouve subitement 40 pour cent inférieure à celle de l’échantillon A. Il évoque l’idée que certains organismes humains pourraient produire la molécule K22 de façon exponentielle. Il veut aussi argumenter sur les conditions de transport des deux échantillons. Il a même pensé un temps demander la levée de la suspension provisoire avant d’y renoncer. Mais dans ce genre d’entreprise se pose la question du financement des contre-analyses qui se payent cher. Dans le milieu des avocats, on cite souvent le cas du cycliste Chris Froome qui a évité une suspension (salbutamol, 2017). Son équipe, la Sky, avait accepté de payer sept millions d’euros.