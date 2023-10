Déjà qualifiés, les Anglais se présentent avec leur équipe type pour affronter les Samoa. Jamie George, Maro Itoje ou Manu Tuilagi sont de retour. Seul Owen Farrell garde sa place dans le XV de départ mais il glisse au centre pendant que George Ford retrouve sa place à l'ouverture.

Deux semaines séparent la victoire 71-0 de l'Angleterre contre le Chili, du match contre les Samoa de ce samedi 7 octobre. Alors à l'instar de la France et pour préparer les quarts de finale, les cadors sont de retour. Le sélectionneur Steve Borthwick a procédé à 14 changements par rapport au Chili et présente une équipe qui ressemble fortement à celle qui a battu l'Argentine 27-10 pour leur premier match. Ellis Genge, Jamie George et Dan Cole font leur retour devant, une première ligne qui comptabilise non moins de 201 sélections. Suspendu deux matchs après son carton rouge reçu contre l'Argentine, Tom Curry retrouve le XV de départ. Freddie Steward, Joe Marchant et Jonny May composent le triangle d'arrières. Seul Owen Farrel conserve sa place de titulaire mais laisse son numéro 10 à George Ford et prend glisse au centre. Les deux ouvreurs seront donc associés. Marcus Smith passe lui sur le banc.

Farrell à deux points du record de Wilkinson

Le capitaine britannique n'a besoin que de deux petites unités pour passer la barre des 1180 points et devenir seul meilleur marqueur de l'histoire du rugby anglais. En présumant qu'il inscrive ces deux points, Owen Farrell ferait tomber Sir Jonny Wilkinson au deuxième rang d'un classement qu'il domine depuis maintenant 22 ans et 11 mois. Si l'enjeu de cet Angleterre/Samoa pour le classement de la Poule D reste modeste, il pourrait donc tout de même trouver une place particulière dans l'histoire du rugby outre-Manche.