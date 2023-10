Le dernier match de la Coupe du monde pour les Teros. Déjà éliminés, les Urugayens s'offrent une sortie de gala en défiant la Nouvelle-Zélande. Santiago Arata enchaîne une quatrième titularisation.

L'Uruguay s'apprête à sortir par la grande porte. Assurés d'être quatrièmes, et donc éliminés, los Teros s'offrent un match de gala pour terminer la compétition. Pour la première fois de son histoire, les Urugayens défient la Nouvelle-Zélande dans une rencontre déséquilibrée sur le papier. Mais comme face à la France, les Sud-Américains voudront réaliser une bonne prestation.

Pour cela, los Teros changent six joueurs. Pourtant auteur d'un doublé face à la Namibie, Baltazar Amaya sort du groupe, remplacé à l'arrière par Rodrigo Silva. Les lignes arrières sont d'ailleurs les plus chamboulées, avec l'apparition de Gaston Mieres à l'aile, et Tomas Inciarte en second centre.

Charnière inchangée

Comme depuis le début du Mondial, Tomas Etcheverry et Santiago Arata couvrent la charnière. En troisième ligne, des nouvelles têtes émergent. Manuel Diana récupère sa place de titulaire après être sorti des 23 lors du dernier match. Lucas Bianchi et Ignacio Dotti, en flanker et en seconde ligne, font eux aussi leur entrée dans le quinze de départ.

Le XV de départ : 15. Silva; 14. Mieres, 13. Inciarte, 12. Vilaseca (cap), 11. Freitas ; 10. Etcheverry, 9. Arata; 7. Bianchi, 8. Diana, 6. Ardao; 5. Leindekar, 4. Dotti ; 3. Arbelo, 2. Kessler, 1. Sanguinetti.

Remplaçants : 16. Pujadas, 17. Benitez, 18. Peculo, 19. Rodriguez, 20. Civetta, 21. Ormachea, 22. Berchesi. 23. Alonso.