Deux jours avant la rencontre France - Italie, Charles Ollivon s'est confié sur ses attentes vis-à-vis de la Nazionale. Le capitaine des Bleus estime notamment que le niveau d'engagement sera très élevé.

Le roi Charles est de nouveau capitaine. Fabien Galthié s'est présenté en conférence de presse aux côtés de Charles Ollivon, qui remplace Antoine Dupont dans ce rôle de leader du XV de France. Pour ce dernier match de poule, face à l'Italie (6 octobre, 21 heures), le XV de France a l'obligation de ne pas perdre pour se qualifier en quart de finale de la Coupe du monde.

Bien conscient de l'enjeu, le flanker toulonnais explique également que la piètre performance réalisée par la Nazionale face à la Nouvelle-Zélande (défaite, 96-17) n'est pas à prendre en compte. "L'équipe d'Italie ne montrera pas le même visage que face aux All Blacks. On a bien débriefé le dernier match du Tournoi face à eux. On ne s'est pas trop attardé sur leur match face aux Blacks car on sait qu'ils mettront un autre niveau d'engagement. On a lu ce qu'ils ont dit dans la presse, ils donneront tout. Il faudra être sérieux tout simplement. Les vingt premières minutes seront capitales. On est certain que cela va taper fort".

L'hommage de Galthié au capitaine Ollivon

Malgré son retour en tant que capitaine, Charles Ollivon assure que rien n'a changé ou presque. "On a l'habitude de faire les mêmes semaines, on est un groupe de leaders et chacun est libre de s'exprimer. Il n’y a pas eu de différence mis à part qu'Antoine Dupont n'était pas là. Tout le monde a eu à cœur de bien travailler, en faisant des choses simples. Finalement, cela a été une semaine classique avec beaucoup de naturel".

Mais le troisième ligne a vite été soutenu par Fabien Galthié. Pour rappel, Charles Ollivon était le premier capitaine du mandat du sélectionneur. "Il a été gravement blessé et il a beaucoup travaillé seul. Il a fait le chemin difficile que font d'autres joueurs. Aujourd'hui il redevient capitaine, c'est un clin d'œil du destin. Cela représente nos quatre années de travail et d'accompagner les joueurs quoiqu'il arrive. J'ai parfois lu des analyses qui avaient tendance à oublier ce que représentait Charles. C'est l'occasion aujourd'hui de lui rendre hommage. Nous avons un groupe de joueurs qui traversent parfois des moments difficiles, comme Antoine Dupont ou Julien Marchand, mais ils sont là, et ils seront tous là. Il faudra compter sur nous".