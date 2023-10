Parle à Baky, votre nouveau format d'interview présenté par notre chroniqueur Bakary Meïté. Pour ce premier numéro, c'est Sekou Macalou qui sera au micro de Baky. Le troisième ligne aile s'est livré sur son histoire sur et en dehors du terrain En lice avec le XV de France dans cette Coupe du monde, le joueur du Stade français fait une rétrospective de sa vie.

Découvrez Sekou Macalou comme vous ne l'avez jamais vu. Son enfance en banlieue, sa vie de famille ou encore la ferveur autour des Bleus : le Sarcellois s'est livré sur sa vie de rugbyman et sa vie d'homme dans le premier épisode du podcast Parle à Baky, par notre chronique Bakary Meïté.

Il y reçoit son ancien coéquipier à Massy dans un cadre old school, au sein d’un salon de coiffure et barbier parisien tenu par son ami Hamadoun Sidibé, par ailleurs fondateur du Quai 54 à Paris, le Tournoi de street basketball le plus connu du monde.

Sans limite dans un échange naturel, le troisième ligne aile n’hésite pas à répondre à toutes les questions. Dans un premier temps, il se confie sur son enfance à Sarcelles, la banlieue dans laquelle il a vécu, là où il a commencé le rugby, en bref, le berceau de son enfance. Sekou nous livre des anecdotes marrantes sur ses débuts dans l’ovalie : l'entraîneur qui l’a obligé à venir aux entraînements et ses goûters entre amis.

En deuxième partie, le joueur parisien s’épanche sur sa carrière en club et en sélection. Au programme, son amour pour le Stade français, la préparation difficile avec les Bleus ou encore un Antoine Dupont "trop fort" en match. Enfin il évoque sa vie de couple, ses origines maliennes et son envie d’une famille nombreuse.