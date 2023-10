Bayonne a officialisé la nouvelle ce lundi. Kaminieli Rasaku ne portera pas les couleurs de l'Aviron à la reprise du championnat. L'ailier fidjien a émis le souhait de rentrer aux Fidji auprès des siens. Le club bayonnais a accepté cette demande et a donc mis un terme au contrat qui liait le joueur au club jusqu'en 2024.

Il n'aura porté le maillot de l'Aviron bayonnais que deux fois. Arrivé au club en 2022, Kaminieli Rasaku a joué un seul match sous les couleurs de Bayonne lors de la saison 2022-2023. Il est ensuite prêté à Mont-de-Marsan où il gagne du temps de jeu et de l'expérience. L'ailier sera aligné à 19 reprises par le staff montois et deviendra l'un des cadres de cette équipe étant titulaire en phase finale de Pro D2, en barrage face à Agen et en demi-finale face à Grenoble. Le Stade montois souhaitait d'ailleurs conserver Rasaku pour la saison suivante mais au vu des performances du Fidjien le club bayonais n'avait pas accepté de s'en séparer. Cette saison le Fidjien n'aura donc joué qu'un seul match avec Bayonne lors de la première journée du championnat face au Stade toulousain.

Kaminieli Rasaku repart au Fidji



L'Aviron Bayonnais a accepté la demande de son ailier Fidjien.



Bon retour parmi les tiens "Kems"https://t.co/Sfs5aKeSLu — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) October 2, 2023

Un retour aux Fidji pour raisons familiales

Pour l'heure, l'aventure en Top 14 prend fin pour Kaminieli Rasaku. Ce lundi l'Aviron bayonnais annoncé la rupture du contrat qui liait le club au joueur jusqu'au 30 juin 2024. Frappé par un deuil familial au mois d'août, l'ailier de 24 ans a fait savoir au club qu'il souhaitait rentrer aux Fidji. Un souhait qui a été pris en compte par l'Avion. L'ancien international U20 compte au total 21 matchs en France (dont deux en Top 14) et a inscrit pas moins de 14 essais dont deux doublés.