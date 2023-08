Pour son retour avec l’Aviron bayonnais après un prêt concluant à Mont-de-Marsan, l’ailier fidjien Kaminieli Rasaku s’est illustré en inscrivant un triplé en seulement 34 minutes !

Quatorze essais en vingt rencontres de championnat depuis son arrivée en France l’été dernier. Ça pose ici toutes les qualités de finisseur de Kaminieli Rasaku. S’il n’a joué qu’un match officiel avec Bayonne (à Castres, où il avait d’ailleurs marqué), avant d’être prêté à Mont-de-Marsan en Pro D2 pour s’aguerrir au jeu à XV, l’ailier fidjien a fait son retour sur la Côte basque. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le champion du monde à 7 2022 et meilleur joueur de la compétition a frappé fort d’entrée. Sur la pelouse du stade Antoine-Béguère de Lourdes, Rasaku s’est illustré en inscrivant un triplé en seulement 34 minutes !

Un premier essai en bout de ligne après deux belles passes de Camille Lopez et Peyo Muscarditz, un deuxième conclu en étant le plus rapide et le plus prompt à recevoir un jeu au pied de son centre et en résistant aux retours des défenseurs palois grâce à sa ténacité au niveau des jambes, et enfin un troisième toujours dans son couloir où il a pu bénéficier du beau mouvement de ses partenaires. De quoi obtenir les félicitations de son entraîneur, Grégory Patat : "Trois essais pour un retour, c’est plutôt positif forcément. La première mi-temps lui convient parfaitement car nous avons beaucoup eu le ballon et des espaces se sont ouverts. Il a pu montrer toutes ses qualités de finisseur. "Kems" est épanoui chez nous après avoir progressé à Mont-de-Marsan."

Des bases du jeu à XV encore à travailler

Peyo Muscarditz et Tom Spring, ses partenaires de la ligne de trois-quarts également à leur avantage samedi soir à Lourdes, étaient aussi conquis par les qualités du Fidjien : "Il a fait parler de lui sur le terrain. C’est un mec investi dans notre rugby, je pense qu’il prend du plaisir et j’espère qu’il en marquera d’autres cette année", souriait le centre quand l’arrière évoquait "des qualités physiques incroyables" : "Il a des poteaux à la place des jambes (sic). Il a réussi à casser énormément de plaquages, à saisir les opportunités pour marquer trois essais. C’est très bien pour lui et pour l’équipe."

Et si son manager, Grégory Patat, reconnaît qu’il "doit encore travailler sur les ballons hauts et sur la gestion du champ profond", Tom Spring n’est pas trop inquiet pour son coéquipier. "Il a encore du mal à comprendre la connexion derrière, mais c’est un joueur qui travaille bien. On s’entraîne beaucoup sur ça." Une chose est sûre, Kaminieli Rasaku a en tout cas toutes les qualités pour devenir l’un des meilleurs finisseurs du Top 14.